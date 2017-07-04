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10:45 (мск), источник: VN.ru

Названа главная причина смерти жителей Новосибирска

Болезни системы кровообращения названы ведущими причинами смертности населения Новосибирска и районов области. Доля умерших от сердечно-сосудистых болезней в регионе стабильно занимает 1 место, составляя более половины всех случаев смерти. Самый высокий показатель смертности по этим причинам зафиксирован в Каргате.

Источник: VN.ru

В 2016 году в Новосибирской области от болезни системы кровообращения умерло 50,3% от общего числа умерших. Это большем, чем по России в целом. Однако с 2013 года доля умерших от болезней системы кровообращения в нашем регионе постепенно снижается.

«В прошлом году от данной причины смерти умерло 18,2 тысячи новосибирцев, — сообщили в Новосибирскстате. — Это на полтысячи человек меньше, чем в 2015 году. Показатель смертности населения сократился на 3% и составил 657 человек на 100 тыс. населения».

Примечательно, что среди городских округов и муниципальных районов области уровень смертности населения от болезней системы кровообращения существенно различается. Наиболее высокий показатель смертности населения был зафиксирован в Каргатском районе (1290 человек на 100 тыс. населения), а наименьший — в Кольцово (388).

В самом Новосибирске от болезней системы кровообращения в 2016 году умерло 10,1 тыс. человек, показатель смертности составил 634 на 100 тыс. населения (сократился за год на 1,2%).

Среди болезней системы кровообращения выделяется, прежде всего, ишемическая болезнь сердца, которая является причиной смерти более половины умерших от болезней системы кровообращения (59%) или 30% от общего числа умерших. Причиной смерти каждого третьего умершего от болезней системы кровообращения являются цереброваскулярные заболевания (32%) или 16% от общего числа умерших. В 2016 году от ишемической болезни сердца умерло 10,7 тыс. человек (на 0,3 тыс. или на 2,6% больше, чем в 2015 году), от цереброваскулярных болезней (ЦВБ) — 5,8 тыс. человек (на 0,6 тыс. или на 9,6% меньше, чем в 2015 году).

Добавим, что в прошлом году коэффициент смертности жителей сельской местности (727 человек на 100 тыс. населения) на 14% превышал аналогичный показатель горожан (638).

За 2016 год показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, как в городской, так и в сельской местности, сократился (на 2% и на 6,5%, соответственно).

Абсолютное число умерших женщин стабильно превышает число умерших от данной причины мужчин. Так, в 2016 году численность умерших от сердечно-сосудистых заболеваний женщин была на 1,2 тыс. больше, чем мужчин (на 14,3%), в том числе от ишемической болезни сердца — на 0,2 тыс. человек, от цереброваскулярных болезней — на 1,3 тыс. человек или в 1,6 раза. Всего в прошлом году умерло от сердечно-сосудистых болезней 8,5 тыс. мужчин (46,7% от всех умерших от БСК) и 9,7 тыс. женщин (53,3%). Из них 5,3 тыс. мужчин (49,3% от всех умерших от ИБС) и 5,4 тыс. женщин (50,7%) умерли от ишемической болезни сердца, 2,2 тыс. мужчин (38,6% от всех умерших от ЦВБ) и 3,6 тыс. женщин (61,4%) — от цереброваскулярных болезней.

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Названа главная причина смерти жителей Новосибирска
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