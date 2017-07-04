Названа главная причина смерти жителей Новосибирска

В 2016 году в Новосибирской области от болезни системы кровообращения умерло 50,3% от общего числа умерших. Это большем, чем по России в целом. Однако с 2013 года доля умерших от болезней системы кровообращения в нашем регионе постепенно снижается.

«В прошлом году от данной причины смерти умерло 18,2 тысячи новосибирцев, — сообщили в Новосибирскстате. — Это на полтысячи человек меньше, чем в 2015 году. Показатель смертности населения сократился на 3% и составил 657 человек на 100 тыс. населения».

Примечательно, что среди городских округов и муниципальных районов области уровень смертности населения от болезней системы кровообращения существенно различается. Наиболее высокий показатель смертности населения был зафиксирован в Каргатском районе (1290 человек на 100 тыс. населения), а наименьший — в Кольцово (388).

В самом Новосибирске от болезней системы кровообращения в 2016 году умерло 10,1 тыс. человек, показатель смертности составил 634 на 100 тыс. населения (сократился за год на 1,2%).

Среди болезней системы кровообращения выделяется, прежде всего, ишемическая болезнь сердца, которая является причиной смерти более половины умерших от болезней системы кровообращения (59%) или 30% от общего числа умерших. Причиной смерти каждого третьего умершего от болезней системы кровообращения являются цереброваскулярные заболевания (32%) или 16% от общего числа умерших. В 2016 году от ишемической болезни сердца умерло 10,7 тыс. человек (на 0,3 тыс. или на 2,6% больше, чем в 2015 году), от цереброваскулярных болезней (ЦВБ) — 5,8 тыс. человек (на 0,6 тыс. или на 9,6% меньше, чем в 2015 году).

Добавим, что в прошлом году коэффициент смертности жителей сельской местности (727 человек на 100 тыс. населения) на 14% превышал аналогичный показатель горожан (638).

За 2016 год показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, как в городской, так и в сельской местности, сократился (на 2% и на 6,5%, соответственно).