В Крыму спасением тонущих туристов займутся серферы

— Человек тонет! — тревога несется над морской гладью. Смуглые мускулистые парни немедля запрыгивают в лодку и за считанные секунды подплывают к незадачливому купальщику.

Такую стандартную картинку рисует наше воображение на тему «спасатель».

В Ялте ушли от стереотипов — этим летом решили шлюпки заменить серфбордами.

Серфборд, по-простому говоря, — это доска из пенопласта покрытая слоем стекловолокна.

— Чем серфборд лучше лодки? — немного удивляется вопросу матрос-спасатель Глеб. — Да всем! Во-первых, борд легче, во-вторых, за счет волнорезов даже в шторм можно, не теряя времени, добраться до тонущего, в-третьих с него удобнее захватить и вытащить человека.

На практике новшество еще не применяли.

— Тьфу, тьфу, в этом сезоне еще никто на глубине не тонул, — и матрос-спасатель стучит по дереву. — Одной женщине с сердцем стало плохо, но она рядышком с берегом плавала. Вытащили из воды, «Скорую» вызвали. Все обошлось.

По словам серф-спасателей, чаще всего люди попадают в беду из-за того, что слишком резко заходят в воду.

— Воздух под 45 градусов прогревается, а вода всего +22, — объясняет Глеб. — Перепад температуры колоссальный, и поэтому нужно в воду заходить постепенно — намочили ноги, руки, грудь, а потом уж и вплавь можно.

Не щадит море и поклонников Бахуса. С травмами головы и конечностей в больницу попадают любители адреналина, которые, несмотря на запрет, прыгают с волнорезов и пирса в море. Надо сказать, что и без ЧП у спасателей работы хватает.

Ребята следят за тем, чтобы отдыхающие не нарушали порядок.

— Приструниваем курильщиков и любителей спиртных напитков, — объясняют спасатели. — Нудистов у нас не водится, а вот девушкам, которые решили позагорать топлесс, делаем замечания. И, конечно же следим, чтобы не заплывали за буйки. Выпроваживаем посетителей с собаками — животных нельзя по закону приводить на пляж.

И сотрудник пляжа демонстрирует серьезный документ «Постановление совета министров РК от 25 ноября 2014 года № 480», где в пункте 2.3. сказано, что «В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 метров не допускается стирка белья и купание животных».

На вопрос, а могут ли за нарушения порядка оштрафовать, спасатель разводит руками:

— Все инциденты стараемся уладить без лишнего шума и ненужных эмоций. Непонятливым посетителям мы просто отказываем в доступе на пляж.