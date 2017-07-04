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10:44 (мск), источник: Ежедневник.by

В Минске выберут «Веломисс-2017»

Конкурс пройдет в рамках крупнейших в стране международных соревнований по велосипедному спорту на шоссе «Кубок Минска» и «Гран-при Минска», входящих в календарь «Международного союза велосипедистов» и являющихся этапами Европейского тура.

Источник: Ежедневник.by

7 и 8 июля в Минске соберутся 24 профессиональные команды велогонщиков из 14 стран мира, чтобы побороться за призовые места, сообщает «Минск-Новости».

8 июля на площадке возле Дворца спорта девушкам предстоит посоревноваться в двух главных номинациях: «Мис Велограция» и «Мисс Велоспорт». В номинации «Мисс Велограция» велосипедисток будут оценивать в первую очередь по яркому образу и умению его преподнести. А «Мисс Велоспорт» выберут за спортивную энергию и мастерство владения велосипедом. Обладательницы первого, второго и третьего мест в каждой номинации встретятся в решающем раунде за почетный титул «Веломисс-2017».

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Помимо конкурса для велосипедисток, организаторы приготовили множество интересных зон для гостей мероприятия. Выиграть отличные призы смогут участники велодрагрейсинга. Любителей экстрима команда «Минск-триал» приглашает на бесплатный мастер-класс, на котором научит их выполнять некоторые трюки.

Для детей будет организована большая площадка с развлечениями, а также соревнованиями и мастер-классами по трюкам на беговелах.

На территории праздника также будет расположена большая зона ЗОЖ со спортивными тренажерами и площадкой для любителей йоги. Здесь можно будет познакомиться с автором нашумевшего проекта «Критическая масса» фитнес-тренером Никитой Данько и получить его консультацию.

Три танцевальные площадки с мастер-классами по разным направлениям, большая зона фуд-кортов и модных украшений, спот для молодежи с красками холи и интересными развлечениями, а также много сюрпризов — все это приготовили организаторы для гостей праздника.

На главной сцене выступит известный грузинский танцевальный ансамбль Lelo. А хедлайнером станет группа NaviBand.

Организатором спортивных соревнований «Кубок Минска» и «Гран-при Минска», а также конкурса «Веломисс-2017» и праздника для болельщиков выступает «Велосипедный клуб «Минск» при поддержке Мингорисполкома, Минского областного исполнительного комитета, Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, Белорусской федерации велосипедного спорта и Минского велосипедного общества.

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