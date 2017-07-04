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18:05 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Монахини Свято-Вознесенского монастыря наладили производство одежды

Фирменный стиль в лучших русских народных традициях. Мастерицы из Свято-Вознесенского монастыря шьют оригинальную одежду изо льна. Авторские работы пользуются большой популярностью не только в волгоградском регионе — высокий спрос на платья, пиджаки и сумки у иностранных туристов.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Все, как в русских сказках. Где Марья-искусница создавала волшебные наряды. По крайней мере, атмосфера в швейной мастерской Свято-Вознесенского монастыря именно такая. Меланжевая ткань сочетает волокна разных цветов и придает изделиям необычный вид. А сама текстура полотна немного шероховатая, за счет чего ткань приобретает декоративный эффект. Но при этом остается мягкой и приятной. На один сарафан у мастериц уходит около трех дней. Каждое изделие по-своему уникально.

— Мы его украшаем, много вышивки.

Одежда, как считают рукодельницы, неразрывно связана с внутренним состоянием человека. Поэтому во время шитья мастерицы стараются вложить в свой труд добрые мысли. И верят, каждая вещь обладает своей энергетикой. Платья, сарафаны, юбки, блузки, брюки и многое другое. В творческом процессе рождаются и новые идеи.

— Стили очень разные, смешанные стили. Берем из старинных книг, даже в интернете берем разную информацию. Здесь немного присутствует стиль Бохо. Очень многим сейчас нравится. Вышивку используем. И вроде бы современно и в то же время скромно.

В коллекции дизайнерской одежды не только женские наряды — с недавних пор здесь выпускают и детскую линейку. Важная деталь каждой работы — богатая вышивка.

У волгоградских модниц вещи из натуральных материалов пользуются все большей популярностью. Платья и сарафаны сшиты из натуральных материалов.

Натуральная ткань, особенно лен, при носке мнется. Но в этом есть и свое преимущество.

Сестра Феофания: «Мы стараемся свои изделия как можно больше мять и уже мятыми продаем. Советуем женщинам после стирки не гладить. Наоборот, свернуть их в такую колбаску и потом сушить и носить в таком виде».

Шьют здесь и мужскую одежду — рубашки, пиджаки. Причем мужчины — главные ценители женской красоты — предпочитают видеть своих дам именно в одежде, которая придает образу естественность и очарование.

Сестра Феофания: «Именно мужчинам нравится даже больше, чем женщинам. Они уговаривают женщин обратить внимание на эту одежду, одеть. И потом когда женщина уже одевает, женщина в восторге от себя самой. Сразу такое благородство подчеркивается, женственность, спокойствие».

Льняная одежда из Свято-Вознесенской женской обители сегодня пользуется большим спросом и за пределами Волгоградской области. Ценят ее в Москве, Санкт-Петербурге, Звенигороде и других городах.

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