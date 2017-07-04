Монахини Свято-Вознесенского монастыря наладили производство одежды
Фирменный стиль в лучших русских народных традициях. Мастерицы из
Фирменный стиль в лучших русских народных традициях. Мастерицы из
Все, как в русских сказках. Где
— Мы его украшаем, много вышивки.
Одежда, как считают рукодельницы, неразрывно связана с внутренним состоянием человека. Поэтому во время шитья мастерицы стараются вложить в свой труд добрые мысли. И верят, каждая вещь обладает своей энергетикой. Платья, сарафаны, юбки, блузки, брюки и многое другое. В творческом процессе рождаются и новые идеи.
— Стили очень разные, смешанные стили. Берем из старинных книг, даже в интернете берем разную информацию. Здесь немного присутствует стиль Бохо. Очень многим сейчас нравится. Вышивку используем. И вроде бы современно и в то же время скромно.
В коллекции дизайнерской одежды не только женские наряды — с недавних пор здесь выпускают и детскую линейку. Важная деталь каждой работы — богатая вышивка.
У волгоградских модниц вещи из натуральных материалов пользуются все большей популярностью. Платья и сарафаны сшиты из натуральных материалов.
Натуральная ткань, особенно лен, при носке мнется. Но в этом есть и свое преимущество.
Сестра Феофания: «Мы стараемся свои изделия как можно больше мять и уже мятыми продаем. Советуем женщинам после стирки не гладить. Наоборот, свернуть их в такую колбаску и потом сушить и носить в таком виде».
Шьют здесь и мужскую одежду — рубашки, пиджаки. Причем мужчины — главные ценители женской красоты — предпочитают видеть своих дам именно в одежде, которая придает образу естественность и очарование.
Сестра Феофания: «Именно мужчинам нравится даже больше, чем женщинам. Они уговаривают женщин обратить внимание на эту одежду, одеть. И потом когда женщина уже одевает, женщина в восторге от себя самой. Сразу такое благородство подчеркивается, женственность, спокойствие».
Льняная одежда из