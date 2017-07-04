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12:18 (мск), источник: Городской репортер

Ростовский онкоинститут начал сотрудничество с ведущим госпиталем Южной Кореи

Ростовский научно-исследовательский онкологический институт начинает сотрудничество с госпиталем Сеульского национального университета, сообщает пресс-служба РНИОИ.

3 июля во время официального визита ведущие хирурги госпиталя Сеульского университета ознакомились с работой диагностических и лечебных отделений, а также научно-экспериментальных лабораторий РНИОИ.

Особый интерес южнокорейских специалистов вызвали исследования в лабораторях молекулярной онкологии, иммунофенотипирования и культуры клеток. У южнокорейских специалистов уже была возможность оценить профессиональный уровень ростовских хирургов. В 2016 году несколько сотрудников РНИОИ проходили стажировку в госпитале Сеула. Полученные знания и навыки российские онкологи теперь используют в своей работе.

Во время визита южнокорейцев в Ростов учреждения подписали «Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере здравоохранения».

«С коллегами из госпиталя Сеульского национального университета мы будем взаимодействовать в вопросах лечения рака молочной железы, печени, желудка, поджелудочной железы, толстой кишки, рака простаты и щитовидной железы, а также в сфере внедрения нового медицинского оборудования и технологий. Все это будет способствовать повышению качества оказания онкологической помощи и развитию медицинской науки», — отметил генеральный директор ФГБУ «РНИОИ» Олег Кит.

Отметим, что после подписания меморандума специалисты РНИОИ смогут регулярно стажироваться в Южной Корее.

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