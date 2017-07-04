В Краснодаре на улице Советской меняется организация движения
С 24 июля на тупиковом участке улицы Советской от Кубанской Набережной в сторону реки Кубань будет установлен дорожный знак, запрещающий остановку и стоянку транспорта.
С 24 июля на тупиковом участке улицы Советской от Кубанской Набережной в сторону реки Кубань будет установлен дорожный знак, запрещающий остановку и стоянку транспорта.
— Изменения в организации движения автотранспорта на этом участке вводятся для увеличения пропускной способности улицы. Просим водителей транспортных средств быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, — прокомментировали в департаменте транспорта и организации дорожного движения.
Работы по установке дорожного знака «Остановка запрещена» должны быть выполнены до 24 июля, вместе с ним будет установлен знак дополнительной информации «Работает эвакуатор», сообщает