В Краснодаре на улице Советской меняется организация движения

— Изменения в организации движения автотранспорта на этом участке вводятся для увеличения пропускной способности улицы. Просим водителей транспортных средств быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, — прокомментировали в департаменте транспорта и организации дорожного движения.

Работы по установке дорожного знака «Остановка запрещена» должны быть выполнены до 24 июля, вместе с ним будет установлен знак дополнительной информации «Работает эвакуатор», сообщает пресс-служба мэрии.