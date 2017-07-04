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17:55 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре на улице Советской меняется организация движения

С 24 июля на тупиковом участке улицы Советской от Кубанской Набережной в сторону реки Кубань будет установлен дорожный знак, запрещающий остановку и стоянку транспорта.

— Изменения в организации движения автотранспорта на этом участке вводятся для увеличения пропускной способности улицы. Просим водителей транспортных средств быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, — прокомментировали в департаменте транспорта и организации дорожного движения.

Работы по установке дорожного знака «Остановка запрещена» должны быть выполнены до 24 июля, вместе с ним будет установлен знак дополнительной информации «Работает эвакуатор», сообщает пресс-служба мэрии.

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