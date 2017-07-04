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12:09 (мск), источник: Интерфакс

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — Очередная гроза и сильный ветер ожидаются в Москве днём и вечером во вторник, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС.

Источник: РИА "Новости"

По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением на день и вечер 4 июля в Москве местами ожидается дождь, гроза, усиление ветра с порывами 12−17 м/с, отмечается в сообщении ведомства.

В МЧС подчеркнули, что в случае ухудшения погоды возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта, дорожно-транспортные происшествия и повреждения линий электропередач.

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Возможны также повал деревьев, повреждение кровель домов и слабо укреплённых рекламных конструкций, повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.

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