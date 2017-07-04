МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — Очередная гроза и сильный ветер ожидаются в Москве днём и вечером во вторник, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — Очередная гроза и сильный ветер ожидаются в Москве днём и вечером во вторник, сообщили «Интерфаксу» в
По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением на день и вечер 4 июля в Москве местами ожидается дождь, гроза, усиление ветра с порывами 12−17 м/с, отмечается в сообщении ведомства.
В МЧС подчеркнули, что в случае ухудшения погоды возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта,
Возможны также повал деревьев, повреждение кровель домов и слабо укреплённых рекламных конструкций, повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.