Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Ученые советуют есть горький шоколад каждый день
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Всеволод Чаплин предрек гибель России из-за выхода «Матильды»
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Экс-глава Приднестровья переплыл Днестр и сбежал в Молдову – СМИ
«ВКС гудят над Балтикой»: НАТО о боевой авиации РФ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Ученые советуют есть горький шоколад каждый день
Как недосып влияет на мозг
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
10Волшебники, ведьмы и квиддич
24Юбилей Тома Круза
12:13 (мск), источник: АиФ Челябинск

Автобус между северо-западом и областной больницей запущен в Челябинске

Отменённый ранее маршрут восстановлен под номером 32.

Маршрут автобуса между северо-западом и областной больницей восстановили в Челябинске, сообщает корреспондент АиФ-Челябинск.

Маршрут № 32 «Автобусный парк — областная больница» (через Шершни) начал работу 3 июля, на линии работают микроавтобусы Ford и «ГАЗель». Расписание составлено на 12 машин, интервал в часы пик составляет 11 минут.

Начало движения от автобусного парка в 5:50, с областной больницы в 6:40. Последние рейсы с автобусного парка в 21:01, с областной больницы в 21:51.

В автобусах действуют льготы, к оплате принимают все виды транспортных карт.

Напомним, ранее по аналогичному маршруту пассажиров перевозил автобус № 23, который был отменён весной 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Медики Югры: Депрессия крайне опасна для молодежи
Спасатели нашли тело последнего погибшего на озере Максимка
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
КНДР впервые испытала межконтинентальную баллистическую ракету
Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд
СМИ: правительство может перенести «закон Яровой» на 5 лет
Путин наградил Си Цзиньпина орденом Андрея Первозванного
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус» Крах необоснованных фантазий и другие недостатки прошедшего турнира
Авто
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит изменения в Правила дорожного движения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Создатели «Ликвидации»: Машков не пытался попасть в Одессу Авторы популярного сериала опровергли сообщения СМИ о том, что актера не пустили на съемки, которые якобы должны были пройти на территории Украины
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Около подъездов домов запретят курить
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
В скандал с результатами ЕГЭ Маликовой вмешался Рособрнадзор Ранее пользователи соцсетей обвинили Стефанию Маликову в том, что та «купила» отличные результаты ЕГЭ.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь