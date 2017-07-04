Автобус между северо-западом и областной больницей запущен в Челябинске

Маршрут автобуса между северо-западом и областной больницей восстановили в Челябинске, сообщает корреспондент АиФ-Челябинск.

Маршрут № 32 «Автобусный парк — областная больница» (через Шершни) начал работу 3 июля, на линии работают микроавтобусы Ford и «ГАЗель». Расписание составлено на 12 машин, интервал в часы пик составляет 11 минут.

Начало движения от автобусного парка в 5:50, с областной больницы в 6:40. Последние рейсы с автобусного парка в 21:01, с областной больницы в 21:51.

В автобусах действуют льготы, к оплате принимают все виды транспортных карт.

Напомним, ранее по аналогичному маршруту пассажиров перевозил автобус № 23, который был отменён весной 2017 года.