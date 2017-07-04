Балетмейстер Виноградов хотел бы открыть в Крыму академию балета

«Может быть речь о том, чтобы создавать здесь в будущем балетную школу, балетную академию, готовить детей… Я имею практику открытия таких проектов. Вот уже 27 лет существует моя балетная академия в Вашингтоне, которую создали с нуля и куда меня лично письмом пригласил американский президент Джордж Буш-старший. И он попросил меня поднять уровень развития балета в Америке, что мы и сделали… Эта балетная академия, которая сегодня одна из лучших академий в Америке, она здесь (в Крыму — ред.) должна быть вот в таком виде», — рассказал он.

Балетмейстер также подчеркнул, что не представляет развития Крыма без создания на его территории театра оперы и балета.