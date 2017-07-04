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12:17 (мск), источник: РИА Крым

Балетмейстер Виноградов хотел бы открыть в Крыму академию балета

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости (Крым). Народный артист СССР, балетмейстер Олег Виноградов хотел бы открыть в Крыму балетную академию по типу той, что была им основана в Вашингтоне 27 лет назад. Об этом артист заявил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Источник: РИА "Новости"

«Может быть речь о том, чтобы создавать здесь в будущем балетную школу, балетную академию, готовить детей… Я имею практику открытия таких проектов. Вот уже 27 лет существует моя балетная академия в Вашингтоне, которую создали с нуля и куда меня лично письмом пригласил американский президент Джордж Буш-старший. И он попросил меня поднять уровень развития балета в Америке, что мы и сделали… Эта балетная академия, которая сегодня одна из лучших академий в Америке, она здесь (в Крыму — ред.) должна быть вот в таком виде», — рассказал он.

Балетмейстер также подчеркнул, что не представляет развития Крыма без создания на его территории театра оперы и балета.

«Я не представляю развитие этого бриллиантового региона (да, я не могу ниже определить это), без наличия в будущем когда-то одного из лучших в мире оперных и балетных театров. Этого не может быть, это будет, а для этого нужно готовить почву, готовить атмосферу, воспитывать вкус у публики к классическому искусству, к опере, к балету, к симфонической музыке», — отметил он.

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