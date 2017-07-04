Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Что вы помните из школьного курса биологии: тест
Турция осудила действия Греции в отношении турецкого судна
Один день из жизни мамы семерых детей
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Нью-Йоркские небоскребы: от 10 этажей до заоблачных шпилейКуратор музея Джош Вогел историю нью-йоркского высотного строительства
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2»
Безрукова, Навка, Мути с дочерью: звезды на закрытии ММКФ
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Экс-глава Приднестровья переплыл Днестр и сбежал в Молдову – СМИ
«ВКС гудят над Балтикой»: НАТО о боевой авиации РФ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Любовный треугольник и большое сердце: история пациента с загадочной болезнью
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
10Волшебники, ведьмы и квиддич
24Юбилей Тома Круза
12:18 (мск), источник: РИА Крым

Санитарную очистку Симферополя контролирует 19 специализированных групп

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости (Крым). В столице Республики составлены новые схемы санитарной очистки города. Контроль за выполнением графиков очистки возложен на 19 специализированных групп, каждая из которых контролирует свой участок.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на оперативно-хозяйственном совещании в администрации Симферополя сообщил первый заместитель главы администрации Симферополя Александр Овдиенко.

«Составлены маршруты и новые схемы очистки города, которые работают в тестовом режиме. У нас есть две недели. В этом тестовом режиме, все, кто привлечены к контролю за санитарной очисткой города, будут находится на закрепленных местах и контролировать своевременность прохождения машин и качество уборки», — сообщил Овдиенко.

В свою очередь глава департамента городского хозяйства столицы Юрия Тимонов отметил, что одна из задач мониторинговых групп — контроль за хронометражем вывоза мусора с контейнерных площадок Симферополя.

«Поменяется система контроля. Каждый водитель будет понимать, на какой контейнерной площадке и в какое время он должен находиться, а не так, что он поехал попить кофе. Создана система контроля из наблюдателей со стороны общественности и информация, полученная от них, будет аккумулироваться в департаменте городского хозяйства. По итогам будут приняты соответствующие меры: или будет наказан водитель, или будет откорректировано время в связи с пробками или другими обстоятельствами», — пояснил Юрий Тимонов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Захарова: нам не нужен 'парадный портрет' Крыма от иностранных СМИ
Спасатели нашли тело последнего погибшего на озере Максимка
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
КНДР впервые испытала межконтинентальную баллистическую ракету
Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд
СМИ: правительство может перенести «закон Яровой» на 5 лет
Путин наградил Си Цзиньпина орденом Андрея Первозванного
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус» Крах необоснованных фантазий и другие недостатки прошедшего турнира
Авто
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит изменения в Правила дорожного движения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Создатели «Ликвидации»: Машков не пытался попасть в Одессу Авторы популярного сериала опровергли сообщения СМИ о том, что актера не пустили на съемки, которые якобы должны были пройти на территории Украины
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
В скандал с результатами ЕГЭ Маликовой вмешался Рособрнадзор Ранее пользователи соцсетей обвинили Стефанию Маликову в том, что та «купила» отличные результаты ЕГЭ.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь