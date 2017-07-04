Санитарную очистку Симферополя контролирует 19 специализированных групп

Об этом на оперативно-хозяйственном совещании в администрации Симферополя сообщил первый заместитель главы администрации Симферополя Александр Овдиенко.

«Составлены маршруты и новые схемы очистки города, которые работают в тестовом режиме. У нас есть две недели. В этом тестовом режиме, все, кто привлечены к контролю за санитарной очисткой города, будут находится на закрепленных местах и контролировать своевременность прохождения машин и качество уборки», — сообщил Овдиенко.

В свою очередь глава департамента городского хозяйства столицы Юрия Тимонов отметил, что одна из задач мониторинговых групп — контроль за хронометражем вывоза мусора с контейнерных площадок Симферополя.

«Поменяется система контроля. Каждый водитель будет понимать, на какой контейнерной площадке и в какое время он должен находиться, а не так, что он поехал попить кофе. Создана система контроля из наблюдателей со стороны общественности и информация, полученная от них, будет аккумулироваться в департаменте городского хозяйства. По итогам будут приняты соответствующие меры: или будет наказан водитель, или будет откорректировано время в связи с пробками или другими обстоятельствами», — пояснил Юрий Тимонов.