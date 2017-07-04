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12:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе водителей предупреждают о штрафе за выезд при заторе на новую «вафельную разметку»

УФА, 4 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане на проезжую часть впервые нанесли экспериментальную «вафельную разметку». Она появилась на пересечении улиц Айской и Революционной в Уфе, сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что этот участок дороги выбран не случайно, так как именно здесь очень часто происходят заторы. Уникальная разметка представляет собой квадрат в центре перекрестка с пересекающимися по диагонали желтыми линиями, выезжать на которые во время пробок нельзя. Она считается запретной зоной — останавливаться на ней нельзя.

Если водитель во время затора осуществит выезд на данную разметку и преградит дорогу транспорту, который едет в поперечном направлении, то по статье 12.13 КоАП РФ будет оштрафован на 1000 рублей.

Фиксировать эти нарушения будут камеры, которые очень скоро появятся на данном перекрёстке, проинформировали в ГИБДД.

В администрации Уфы заметили, что в будущем такую разметку планируют нанести на других оживленных перекрёстках города. Городские службы призывают автомобилистов быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и разметки.

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