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12:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе задержали виновника ДТП на железной дороге

Мужчина сам пришел в полицию с повинной.

В Прокопьевском районе виновник ДТП с участием двух поездов сам явился в отделение полиции с повинной.

Авария произошла 21 июня около 22:00, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области. На железнодорожном переезде «Артышта-Барнаул» в поселке Каменный ключ Прокопьевского района водитель ВАЗа-2107 решил проскочить на запрещающий сигнал, но не успел. В результате легковушка столкнулась с последним вагоном товарного поезда, от этого её отбросило на встречные пути под пассажирский поезд «Бишкек-Новокузнецк». После ДТП водитель машины сбежал с места аварии.

Его искали почти две недели, но виновник аварии сам пришел с повинной. Он скрывался на деляне, где работал лесорубом. Но, «устав от скитаний и угрызений совести», виновник ДТП явился к правоохранителям, где его и задержали. Выяснилось, что в 2014 году его привлекали за езду в пьяном виде. В отношении нарушителя составили сразу пять протоколов. Он получил 26 дней административного ареста и 30 часов обязательных работ.

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