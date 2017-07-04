В Кузбассе задержали виновника ДТП на железной дороге
Мужчина сам пришел в полицию с повинной.
Мужчина сам пришел в полицию с повинной.
В Прокопьевском районе виновник ДТП с участием двух поездов сам явился в отделение полиции с повинной.
Авария произошла 21 июня около 22:00, сообщает
Его искали почти две недели, но виновник аварии сам пришел с повинной. Он скрывался на деляне, где работал лесорубом. Но, «устав от скитаний и угрызений совести», виновник ДТП явился к правоохранителям, где его и задержали. Выяснилось, что в 2014 году его привлекали за езду в пьяном виде. В отношении нарушителя составили сразу пять протоколов. Он получил 26 дней административного ареста и 30 часов обязательных работ.