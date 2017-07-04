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12:40 (мск), источник: РБК

Россияне назвали Германию самой привлекательной страной для эмиграции

Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившего в РБК.

Источник: Reuters

13% россиян назвали Германию наиболее привлекательной страной для постоянного проживания, в 2016 году такое же мнение имели 12% респондентов. На втором месте находятся США (10% в 2017 году и 7% в 2016 году). Третью строчку в рейтинге заняла Австралия — 7% россиян хотели бы проживать в этой стране, в 2016 году такое желание выражали 2% опрошенных.

Всего переехать за границу хотели бы 10% россиян.

Среди опрошенных такое желание изъявили 25% молодых людей (от 18 до 24 лет) и 16% людей в возрасте от 25 до 34 лет. Среди жителей Москвы и Петербурга о желании переехать заявил 21% респондентов. 17% участников опроса хотели бы переехать в течение года-двух против 7% в 2016 году. Также стало меньше тех, кто не думал о сроках переезда — 43% в текущем году против 51% в 2016 году.

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Россияне назвали конкретные действия, которые они предпринимают для переезда за границу: это накопление денег и сбор информации о стране (20%), изучение иностранного языка (19%), консультации с переехавшими за границу знакомыми (15%). Респонденты также рассказали о причинах переезда: 33% россиян говорят о высоком уровне жизни за границей (в 2016 году об этом говорили 50% россиян). Выросли такие показатели, как социальная стабильность (15% в 2017 году против 7% в 2016 году), климат и экология (12% в текущем году против 4% в прошлом году).

Также россияне указали на более высокий уровень культуры (11%) и медицины (4%) в другой стране, соблюдение прав человека (10%) и уровень безработицы в России (4%). Также 13% респондентов назвали одной из причин переезда отсутствие симпатии к политике, проводимой властями (7% россиян говорили о том же в прошлом году) и категорическое нежелание жить в России (10% опрошенных в 2017 году против 3% россиян в 2016 году). Вместе с этим 89% россиян не хотели бы покидать Россию и переезжать жить в другую страну.

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проходил 20—22 июня среди 1800 респондентов.

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