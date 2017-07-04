Пожарные в Пермской области устроили день рождения мальчику, мечтающему стать спасателем
Для ребенка и его друзей была организована экскурсия по гаражу боевых машин.
Для ребенка и его друзей была организована экскурсия по гаражу боевых машин.
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пожарные из города Чусовой Пермской области устроили праздник на восьмилетие мальчика Влада, мечтающего стать спасателем, сообщили в
«К руководству части обратились родители мальчика Влада из города Чусового с просьбой организовать в честь дня рождения сына интересное и познавательное мероприятие. Владу исполнилось 8 лет, ему очень нравятся люди такой героической профессии, он читает книги и смотрит фильмы о спасателях, в будущем мечтает тоже стать спасателем. Сотрудники пожарной части пошли навстречу и организовали мероприятие для Влада и его друзей», — сказали в
Детям устроили экскурсию. «В гараже боевых машин командир отделения Андрей Потеряев продемонстрировал и рассказал о пожарной технике и
После этого с детьми провели пожарную эстафету. «Эстафета состояла из трех этапов: позвонить в пожарную охрану; надеть боевую одежду и, размотав пожарный рукав, передать эстафету следующим участникам; с помощью водяного пистолета потушить предполагаемые очаги пожара, которые заменили воздушные шарики», — рассказали в
«Всем участникам были вручены дипломы, а будущего спасателя торжественно поздравили с днем рождения, вручив имениннику подарки на