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13:45 (мск), источник: ТАСС

Пожарные в Пермской области устроили день рождения мальчику, мечтающему стать спасателем

Для ребенка и его друзей была организована экскурсия по гаражу боевых машин.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пожарные из города Чусовой Пермской области устроили праздник на восьмилетие мальчика Влада, мечтающего стать спасателем, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«К руководству части обратились родители мальчика Влада из города Чусового с просьбой организовать в честь дня рождения сына интересное и познавательное мероприятие. Владу исполнилось 8 лет, ему очень нравятся люди такой героической профессии, он читает книги и смотрит фильмы о спасателях, в будущем мечтает тоже стать спасателем. Сотрудники пожарной части пошли навстречу и организовали мероприятие для Влада и его друзей», — сказали в пресс-службе.

Детям устроили экскурсию. «В гараже боевых машин командир отделения Андрей Потеряев продемонстрировал и рассказал о пожарной технике и пожарно-техническом вооружении», — сообщили в главке. Затем детям показали мультфильм о соблюдении правил пожарной безопасности, провели блиц-опрос и загадывали загадки.

После этого с детьми провели пожарную эстафету. «Эстафета состояла из трех этапов: позвонить в пожарную охрану; надеть боевую одежду и, размотав пожарный рукав, передать эстафету следующим участникам; с помощью водяного пистолета потушить предполагаемые очаги пожара, которые заменили воздушные шарики», — рассказали в пресс-службе.

«Всем участникам были вручены дипломы, а будущего спасателя торжественно поздравили с днем рождения, вручив имениннику подарки на пожарно-спасательную тематику и пожелав исполнения этого заветного желания. Мероприятие оказалось интересным и познавательным для ребят. Сотрудники части очень рады, что смогли воплотить в жизнь небольшую детскую мечту. Ведь мечты должны сбываться, особенно, если они связаны с тем, чтобы во взрослой жизни выбрать профессию пожарного или спасателя», — отметили в МЧС.

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