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13:44 (мск), источник: ТАСС

Срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования с декабря увеличится до 120 дней

С прошлого года у россиян появилась возможность покупать билеты на поезда дальнего следования за 60 дней до отправления. Ранее этот срок составлял 45 дней.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с декабря текущего года начнут продавать билеты на поезда дальнего следования за 120 суток до отправления. Об этом во вторник сообщил журналистам глава департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Максим Шнейдер.

Принято решение о вводе действия нового графика в декабре текущего года. Мы открываем глубину продажи за 120 суток, то есть уже в декабре откроется продажа на апрель
Максим Шнейдер
Глава департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" РЖД

С прошлого года у россиян появилась возможность покупать билеты на поезда дальнего следования за 60 дней до отправления. Ранее этот срок составлял 45 дней.

Комментарии
1
Иван Петров
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