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13:38 (мск), источник: УНИАН

СБУ отрицает запрет въезда в Украину актеру и «почетному одесситу» Машкову

Машков не пытался въехать в Украину и не пытался пересечь границу, отметили пограничники.

Источник: УНИАН

СБУ отрицает распространенную в соцсетях информацию, что российскому актеру Владимиру Машкову запретили въезд в Украину. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, передает «Украинская правда».

«На сегодня, на утро, такое решение не принималось», — заявили в СБУ.

На уточняющий вопрос, можно ли считать, что в базе СБУ запрет на въезд Машкова не содержится, там ответили: «Да, в наших базах на сегодня на утро его (Машкова, — УНИАН.) нет».

Кроме того, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии УП опроверг информацию, распространенную некоторыми российскими СМИ, что Машкова развернули на границе, когда он пытался въехать в Украину.

«Сейчас гражданин Машков не пытался въехать в Украину, не пытался пересечь границу», — сказал он.

3 июля российский режиссер Сергей Члиянц написал на своей странице в Facebook, что Владимиру Машкову запрещено въезжать на территорию Украины.

Ранее Машков попал в базу «Миротворец» за съемки в Крыму — в 2014—2015 годах актер снимался в фильме «Экипаж» на территории аннексированного полуострова.

А в 2014 году Машков встретился в России со скандальным экс-регионалом Олегом Царевым.

«Передает привет всем одесситам. Владимир готов приехать поддержать одесситов», — написал тогда Царев.

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