СБУ отрицает запрет въезда в Украину актеру и «почетному одесситу» Машкову
Машков не пытался въехать в Украину и не пытался пересечь границу, отметили пограничники.
Машков не пытался въехать в Украину и не пытался пересечь границу, отметили пограничники.
СБУ отрицает распространенную в соцсетях информацию, что российскому актеру Владимиру Машкову запретили въезд в Украину. Об этом сообщили в
«На сегодня, на утро, такое решение не принималось», — заявили в СБУ.
На уточняющий вопрос, можно ли считать, что в базе СБУ запрет на въезд Машкова не содержится, там ответили: «Да, в наших базах на сегодня на утро его (Машкова, — УНИАН.) нет».
Кроме того,
«Сейчас гражданин Машков не пытался въехать в Украину, не пытался пересечь границу», — сказал он.
3 июля российский режиссер Сергей Члиянц написал на своей странице в Facebook, что Владимиру Машкову запрещено въезжать на территорию Украины.
Ранее Машков попал в базу «Миротворец» за съемки в Крыму — в 2014—2015 годах актер снимался в фильме «Экипаж» на территории аннексированного полуострова.
А в 2014 году Машков встретился в России со скандальным
«Передает привет всем одесситам. Владимир готов приехать поддержать одесситов», — написал тогда Царев.