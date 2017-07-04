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13:49 (мск), источник: НТА-Приволжье

Срок ввода в эксплуатацию коллектора на улице Горная в Нижнем Новгороде отложен из-за погодных условий

Как сообщил 4 июля после оперативного совещания в администрации Нижнего Новгорода гендиректор ОАО «Нижегородский водоканал» Александр Прохорчев, в настоящее время завершаются работы по реконструкции коллектора на улице Горная.

В минувшие выходные была залита железобетонная подушка вокруг коллектора, сейчас она застывает. На этой неделе планируется начать работы по прокладке самой трубы и, таким образом, будет восстановлен коллектор. Ранее сообщалось, что санация на разрушенном участке происходит методом «труба в трубе», а далее спирально витой трубой, которая прокручивается по всей окружности существующего коллектора, а межтрубное пространство заполняется бетоном.

Руководитель ресурсоснабжающего предприятия заверил, что в течение месяца все работы будут завершены. «Погода, конечно внесла коррективы в производство работ, стараемся нагонять», — сказал Александр Прохорчев.

Изначально окончание работ по ремонту и пуску в эксплуатацию коллектора было запланировано до 1 июня 2017 года.

Затем этот срок перенесли на конец июня 2017 года.

Полностью благоустройство на месте провала коллектора должно быть завершено к концу августа 2017 года.

Напомним, обвал грунта глубиной около 2 м произошел 25 сентября 2015 года, потом он начал прогрессировать и достиг опасных размеров. В результате провала была повреждена проезжая часть и перекрыто движение транспорта.

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