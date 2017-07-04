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17:59 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области приступили к уничтожению свалки в Краснослободске

На территории Краснослободской мусорной свалки начались геологические и геодезические изыскания. Как сообщают ВДТВ в пресс-службе администрации региона, это необходимо для подготовки проекта работ по ликвидации свалки и дальнейшей рекультивации.

Свалка, находящаяся в полутора километрах от Краснослободска, была стихийно образована несколько десятков лет назад. Территория, заваленная мусором площадью в 7,5 гектара, проникает в природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». Единственный способ навести здесь порядок — ликвидировать свалку и провести рекультивацию.

Специалисты проектно-изыскательского института «Гипроводстрой» пробурили на свалке 15 скважин для определения наличия подземных вод, глубины залегания отходов. Образцы грунтов, почвы и воды направят на лабораторные исследования. Эти данные необходимы для разработки проектной документации по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду.

Как отмечают в пресс-службе, в 19 муниципалитетах отходы населения перевозят исключительно на лицензированные полигоны, более сотни свалок были закрыты в 2016 году. При проведении операции «Чистая область-2017» выявлено почти на 100 стихийных свалок меньше, чем в прошлом году. Продолжается строительство новых инфраструктурных объектов сферы обращения с отходами: современного полигона ТКО вблизи Светлого Яра, и двух мусороперерабатывающих комплексов в Волжском и Светлоярском районе.

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