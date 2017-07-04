В Волгоградской области приступили к уничтожению свалки в Краснослободске

Свалка, находящаяся в полутора километрах от Краснослободска, была стихийно образована несколько десятков лет назад. Территория, заваленная мусором площадью в 7,5 гектара, проникает в природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». Единственный способ навести здесь порядок — ликвидировать свалку и провести рекультивацию.

Специалисты проектно-изыскательского института «Гипроводстрой» пробурили на свалке 15 скважин для определения наличия подземных вод, глубины залегания отходов. Образцы грунтов, почвы и воды направят на лабораторные исследования. Эти данные необходимы для разработки проектной документации по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду.