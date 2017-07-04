В Волгоградской области приступили к уничтожению свалки в Краснослободске
На территории Краснослободской мусорной свалки начались геологические и геодезические изыскания. Как сообщают ВДТВ в
На территории Краснослободской мусорной свалки начались геологические и геодезические изыскания. Как сообщают ВДТВ в
Свалка, находящаяся в полутора километрах от Краснослободска, была стихийно образована несколько десятков лет назад. Территория, заваленная мусором площадью в 7,5 гектара, проникает в природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». Единственный способ навести здесь порядок — ликвидировать свалку и провести рекультивацию.
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