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19:20 (мск), источник: Tengrinews

Потасовка на свадьбе в Жезказгане попала на видео

Потасовка на свадьбе в Жезказгане попала на видео. Участники инцидента установлены. Однако никто из них писать заявление в полицию не захотел, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Драка между двумя родственниками произошла в Жезказгане. Видео потасовки сняли очевидцы. Позже они выложили его в Instagram.

На кадрах запечатлен двор одного из увеселительных заведений Жезказгана. Невеста в свадебном платье стоит в сторонке, а гости разнимают дерущихся. При этом одна из женщин громко кричит.

В пресс-службе ДВД области прокомментировали случившееся. Согласно официальной информации, в отношении нарушителей тишины составлен административный протокол. Причина конфликта не установлена.

«Инцидент произошел 2 июля текущего года. В УВД города Жезказган на пульт 102 поступило сообщение о драке между двумя родственниками. На место сразу же выехали сотрудники полиции. По прибытии на место полицейскими факт драки не установлен. Родственники отказались писать заявление друг на друга. Сотрудники полиции опросили всех присутствующих и составили административный протокол по статье “Нарушение тишины”».

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29 декабря в социальных сетях появился видеоролик, в котором снято, как группа молодых мужчин устроила драку в одном из залов торжеств Шымкента. Как оказалось, драка произошла 16 ноября 2016 года. В ходе выяснения обстоятельств происшедшего сотрудница заведения, которая вызвала полицию, отказалась писать заявление ввиду того, что хозяин торжества возместил нанесенный материальный ущерб заведению, и она претензий ни к кому не имеет.

О нанесении телесных повреждений, полученных на праздничном мероприятии, в органы внутренних дел никто не обращался. Тем не менее данный факт был зарегистрирован в ЕРДР Абайского ОП по статье 293 УК РК «Хулиганство».

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