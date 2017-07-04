Потасовка на свадьбе в Жезказгане попала на видео

Драка между двумя родственниками произошла в Жезказгане. Видео потасовки сняли очевидцы. Позже они выложили его в Instagram.

На кадрах запечатлен двор одного из увеселительных заведений Жезказгана. Невеста в свадебном платье стоит в сторонке, а гости разнимают дерущихся. При этом одна из женщин громко кричит.

В пресс-службе ДВД области прокомментировали случившееся. Согласно официальной информации, в отношении нарушителей тишины составлен административный протокол. Причина конфликта не установлена.

«Инцидент произошел 2 июля текущего года. В УВД города Жезказган на пульт 102 поступило сообщение о драке между двумя родственниками. На место сразу же выехали сотрудники полиции. По прибытии на место полицейскими факт драки не установлен. Родственники отказались писать заявление друг на друга. Сотрудники полиции опросили всех присутствующих и составили административный протокол по статье “Нарушение тишины”».