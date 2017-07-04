Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Любовный треугольник и большое сердце: история пациента с загадочной болезнью
Власти объяснили решение доставить губернатора Тулеева в Москву
Откровенный пост о сыне Сергея Шнурова вызвал фурор в соцсетях
Более 2 тысяч бойцов ВДВ подняли по тревоге
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
«Доккер» — новая недорогая модель Renault для России
Mercedes разработал автобусы для «Черной Африки»
«Придут и вернут Крым»: спикер Рады об украинских моряках
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
В Сирии впервые замечен новейший российский истребитель – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
10Волшебники, ведьмы и квиддич
8ДТП в Баварии
14:55 (мск), источник: ТАСС

Скончалась вдова Алексея Германа-старшего

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вдова Алексея Германа-старшего, постоянный соавтор его фильмов Светлана Кармалита скончалась на 78-м году жизни.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщил во вторник глава департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов.

«Светлана Кармалита умерла в больнице Санкт-Петербурга», — сказал Тельнов.

Светлана Кармалита родилась в Киеве, 9 марта 1940 года: Она — киносценарист, соавтор фильмов Германа-старшего, мать режиссера Алексея Германа-младшего.

 Путин и Трамп встретятся 7 июля в Гамбурге
Алкоголь может будет купить при предъявлении паспорта болельщика и водительских прав
Путин и Трамп встретятся 7 июля в Гамбурге
Названа дата встречи Путина и Трампа
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
Спасатели нашли тело последнего погибшего на озере Максимка
Срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования увеличат
Юнкер обиделся на депутатов Европарламента за прогулы
«Почта России» создаст платежную систему за 1,5 млрд рублей
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус» Крах необоснованных фантазий и другие недостатки прошедшего турнира
Авто
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит изменения в Правила дорожного движения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
10 советов-хитростей для владельцев маленьких квартир
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России дешевеет вторичное жилье
Противники реновации обратились в Конституционный суд
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
В скандал с результатами ЕГЭ Маликовой вмешался Рособрнадзор Ранее пользователи соцсетей обвинили Стефанию Маликову в том, что та «купила» отличные результаты ЕГЭ.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь