Скончалась вдова Алексея Германа-старшего
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вдова Алексея
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вдова Алексея
Об этом ТАСС сообщил во вторник глава департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов.
«Светлана Кармалита умерла в больнице Санкт-Петербурга», — сказал Тельнов.
Светлана Кармалита родилась в Киеве, 9 марта 1940 года: Она — киносценарист, соавтор фильмов
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