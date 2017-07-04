Walt Disney выбрал в центре Петербурга площадку для магазина игрушек

Впервые о планах Disney открыть магазин в России стало известно в конце 2013 года. Ожидалось, что экспансия не ограничится только игрушками — планировалось, что на рынок выйдет и сеть Disney Style, специализирующаяся на одежде с изображением героев популярных мультфильмов. Однако кризисные явления заставили американцев на время отказаться от своих планов.

Спустя четыре года компания заявила, что теперь выходит на российский рынок уже с партнером в лице фирмы Ideas4retail, созданной в 2011 году бизнесменом Евгением Бутманом и известным российским предпринимателем Александром Мамутом. У них уже есть опыт партнерства с иностранцами из Hamleys и испанской сетью магазинов развивающих игр и игрушек Imaginarium.