Walt Disney выбрал в центре Петербурга площадку для магазина игрушек
После четырех лет переговоров в
После четырех лет переговоров в
Впервые о планах Disney открыть магазин в России стало известно в конце 2013 года. Ожидалось, что экспансия не ограничится только игрушками — планировалось, что на рынок выйдет и сеть Disney Style, специализирующаяся на одежде с изображением героев популярных мультфильмов. Однако кризисные явления заставили американцев на время отказаться от своих планов.
Спустя четыре года компания заявила, что теперь выходит на российский рынок уже с партнером в лице фирмы Ideas4retail, созданной в 2011 году бизнесменом Евгением Бутманом и известным российским предпринимателем Александром Мамутом. У них уже есть опыт партнерства с иностранцами из Hamleys и испанской сетью магазинов развивающих игр и игрушек Imaginarium.
Озвучено, что открытие в Северной столице магазина «Disney. Игрушки», российского аналога Disney Store, назначено на 2017 год, почти одновременно с магазинами в Москве и Сочи. Торговая точка разместится в ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. Эту информацию 4 июля подтвердила
Да, открытие планируется. Даты, место, площадь и другие детали не разглашаются. Как только появится официальная информация, мы обязательно ее сообщим.
В самом Disney рассказали, что площадь магазина составит от 200 до 600 метров. Большую часть ассортимента составят игрушки и сувенирная продукция из мультфильмов Disney, кинематографической вселенной Marvel и «Звёздных войн».
— Открытие магазинов «Disney. Игрушки» — важная веха для всего российского ретейла, поскольку на отечественный рынок уже давно не выходили такие значимые проекты, — заявил Евгений Бутман, председатель совета директоров компании Ideas4retail.