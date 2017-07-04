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15:11 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми годовалая девочка закрылась одна в квартире

Спасатели помогли маме и бабушке попасть домой.

Пермские спасатели помогли маме и бабушке попасть в квартиру, которую заперла годовалая девочка.

Как рассказали в Пермской городской службе спасения, инцидент произошёл 4 июля. Дежурному позвонила бабушка ребёнка. Она сообщила, что не может попасть в квартиру, которую заперла её годовалая внучка.

«Бабушка вышла в подъезд, и девочка сразу же закрыла за ней задвижку», — сообщили «АиФ-Прикамье» в службе.

Приехавшие спасатели проникли в квартиру через балкон, поднявшись на второй этаж с помощью пожарной лестницы. И открыли дверь бабушке и прибывшей к тому времени 20-летней маме, передав им целого и невредимого ребёнка.

Отметим, что это уже шестой случай в Перми за последнюю неделю, когда маленький ребёнок закрывается дома один. Специалисты Пермской городской службе спасения призывают взрослых внимательнее относиться к своим детям.

«Задвижки — это не только удобно, но и чревато подобными случаями, которые происходят ежедневно как с детьми, так и с пожилыми людьми со слабым здоровьем», — отметили в ведомстве.

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