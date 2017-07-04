«Мотовилихинские заводы» включат системы оповещения о ЧС
5 июля с 10:00 до 10:30 пройдет кратковременное включение системы оповещения населения. Проверка системы оповещения носит учебный характер, это плановое мероприятие.
5 июля с 10:00 до 10:30 пройдет кратковременное включение системы оповещения населения. Проверка системы оповещения носит учебный характер, это плановое мероприятие.
Включение сирены состоится в соответствии с годовым графиком проверки работоспособности объектовой системы оповещения ПАО «Мотовилихинские заводы».
Жителям, услышавшим звук сирен и речевое оповещение, не стоит беспокоиться.