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15:21 (мск), источник: Om1.ru

Из Омска в Новосибирск будут летать самолеты

Спустя два года в Омске снова появились рейсы в Новосибирск.

Компания S7 начала ежедневные полеты с 1 июля. Рейс S7 3005 будет вылетать из аэропорта города Новосибирск по средам, пятницам и воскресеньям — в 18:00, в остальные дни — в 08:05. Обратный рейс S7 3006 отправляется из Омска по средам, пятницам и воскресеньям в 19:35 и в 09:35 — в остальные дни недели.

Также, со 2 июля, возобновились рейсы Новосибирск-Абакан, которые не выполнялись с декабря 2016. Современный самолет Embraer 170-LR вылетает из Толмачево в 7:01, прилет в 8:20. Обратный рейс из Абакана взлетает в 9:10 и прилетает в 10:35. Воздушные суда очень просторные и комфортабельные. Рассчитаны на 78 человек.

Сайт Om1.ru решил сравнить стоимость билета на самолет и понять, что выгодней, сэкономить время или деньги.

Стоимость билета на самолет составляет 8 200 рублей, но на дорогу Вы потратите ровно 3 часа (1ч 25 м туда и 1ч 35 м обратно).

Стоимость билета на поезде — 3 320 рублей. Время, которое Вы потратите на дорогу: 17ч 9 м.

Итог: билет на самолет, на 4 880 рублей дороже, чем цена билета на поезд. Разница во времени 14ч 9 минут — на поезде гораздо дольше. Решать Вам, что дороже: время или деньги?

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