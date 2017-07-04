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16:51 (мск), источник: РИА Новости

Власти Омска назвали ансамбль Надежды Бабкиной «богом поцелованным»

НОВОСИБИРСК, 4 июл — РИА Новости. Певица Надежда Бабкина и ее ансамбль «Русская песня», против выступления которой на Дне города в Омске выступил местный депутат, сможет «завести» горожан, считает директор департамента культуры мэрии Омска Владимира Шалак.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщалось ранее, депутат Заксобрания Омской области Виктор Стручаев написал письмо в мэрию с просьбой отменить выступление Бабкиной с ансамблем «Русская песня» в честь Дня города, который будет отмечаться 5 августа.

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По мнению депутата, надо пригласить певца, который пользуется популярностью у молодежи, а не «застревать в прошлом». Ранее администрация Омска на сайте госзакупок разместила лот по организации концерт коллектива Надежды Бабкиной со стоимостью контракта в 2,3 миллиона рублей.

«Мы думали, кто может завести людей. Вспомнили, как в прошлом году выступали в Омске Денис Майданов, “Сплин”, “Хор Турецкого”. Мы знаем, что Бабкина замечательно работает с большим количеством людей, и я думаю, будет большое единение с людьми на этом концерте. И не думаю, что сумма в 2,3 миллиона рублей такая большая», — сказал Шалак, слова которого РИА Новости привели в горадминистрации.

По словам чиновника, деньги на концерт ансамбля «Русская песня» удалось сэкономить из общего бюджета Дня города в 11,4 миллиона рублей за счет фейерверка, который в этом году будет только один. Шалак отметил, что в Омске живут люди разных возрастов и власти стараются угодить большинству.

Это коллектив богом поцелованный. Они умеют завести толпу, и я думаю, у нее (Бабкиной) это получится. У нее коллектив молодой, очень молодые музыканты.
Владимир Шалак
Директор департамента культуры мэрии Омска

Ранее в пресс-службе певицы РИА Новости сообщили, что Надежда Бабкина не будет комментировать инициативу омского депутата, отметив, что в ансамбле выступают молодые люди и «достаточно увидеть, как проходят концерты “Русской песни” на Дне города, чтобы все стало понятно».

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