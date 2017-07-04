Нападение стаи косаток на кита впервые сняли на видео

Как рассказала биолог Татьяна Ивкович агентству ТАСС, за все время исследований им всего один раз удалось наблюдать, как косатки доедали кита. Сейчас же, благодаря квадрокоптерам и гидрофонам, им удалось снять процесс нападения и записать звуки происходящего.

«Это действительно редкость еще и потому, что плотоядные косатки очень малочисленны, очень редко встречаются и редко приходят в Авачинский залив. Бывают годы, когда они вообще не встречаются. В целом по Дальнему Востоку — от Чукотки до Курил — в районе 200 плотоядных косаток. При этом рыбоядных косаток на Камчатке около 800, на Командорах более тысячи особей», — заключила Ивкович.