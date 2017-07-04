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15:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Нападение стаи косаток на кита впервые сняли на видео

Ученые из исследовательской группы Дальневосточного проекта по исследованию косаток (FEROP) впервые сняли на видео нападение стаи этих морских млекопитающих на 12-метрового кита у берегов Камчатки. Ролик был опубликован на YouTube-канале Team Trip.

Как рассказала биолог Татьяна Ивкович агентству ТАСС, за все время исследований им всего один раз удалось наблюдать, как косатки доедали кита. Сейчас же, благодаря квадрокоптерам и гидрофонам, им удалось снять процесс нападения и записать звуки происходящего.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это действительно редкость еще и потому, что плотоядные косатки очень малочисленны, очень редко встречаются и редко приходят в Авачинский залив. Бывают годы, когда они вообще не встречаются. В целом по Дальнему Востоку — от Чукотки до Курил — в районе 200 плотоядных косаток. При этом рыбоядных косаток на Камчатке около 800, на Командорах более тысячи особей», — заключила Ивкович.

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