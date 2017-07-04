Школу на 1340 учеников построят в Октябрьском районе Ростова
Школу на 1340 учеников планируется построить в Октябрьском районе донской столицы.
Школу на 1340 учеников планируется построить в Октябрьском районе донской столицы.
Как сообщает RosTender.info, МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-На-Дону» объявило тендер на возведение школы в I микрорайоне.
Согласно конкурсной документации, пятиэтажное здание образовательного учреждения построят на улице Вавилова около военного городка № 140.
«На выполнение работ выделяется 809 млн рублей. Строительство должно быть завершено через 17 месяцев после подписания договора», — говорится в сообщении.