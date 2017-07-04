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16:46 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Школу на 1340 учеников построят в Октябрьском районе Ростова

Школу на 1340 учеников планируется построить в Октябрьском районе донской столицы.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает RosTender.info, МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-На-Дону» объявило тендер на возведение школы в I микрорайоне.

Согласно конкурсной документации, пятиэтажное здание образовательного учреждения построят на улице Вавилова около военного городка № 140.

«На выполнение работ выделяется 809 млн рублей. Строительство должно быть завершено через 17 месяцев после подписания договора», — говорится в сообщении.

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