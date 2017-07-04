Минниханову представили проект татарстанского телеканала «УЕН-ТВ»
4 июля президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проект нового детского образовательного телеканала на татарском языке «УЕН-ТВ». Об этом сообщает
4 июля президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проект нового детского образовательного телеканала на татарском языке «УЕН-ТВ». Об этом сообщает
Презентацию проекта провел руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций К (П)ФУ Леонид Толчинский.
— Название канала было выбрано в ходе
По его словам, канал будет доступен по всему миру в круглосуточном режиме на всех типах
Однако по завершении презентации Минниханов отметил, что новому каналу придется конкурировать с уже существующими крупными детскими телекомпаниями, а потому следует уделить особое внимание разработке уникального качественного татароязычного контента.