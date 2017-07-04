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16:31 (мск), источник: Prokazan.ru

Минниханову представили проект татарстанского телеканала «УЕН-ТВ»

4 июля президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проект нового детского образовательного телеканала на татарском языке «УЕН-ТВ». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Презентацию проекта провел руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций К (П)ФУ Леонид Толчинский.

 — Название канала было выбрано в ходе интернет-голосования. Большая часть информационного наполнения будет собственного производства: мультфильмы, сериалы, специализированные программы и игры. Телепродукты принципиально будут нацелены на образовательную составляющую, — сказал Толчинский.

По его словам, канал будет доступен по всему миру в круглосуточном режиме на всех типах интернет-платформ. Целевая аудитория проекта — от 3 до 16 лет.

Однако по завершении презентации Минниханов отметил, что новому каналу придется конкурировать с уже существующими крупными детскими телекомпаниями, а потому следует уделить особое внимание разработке уникального качественного татароязычного контента.

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