Минниханову представили проект татарстанского телеканала «УЕН-ТВ»

Презентацию проекта провел руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций К (П)ФУ Леонид Толчинский.

— Название канала было выбрано в ходе интернет-голосования. Большая часть информационного наполнения будет собственного производства: мультфильмы, сериалы, специализированные программы и игры. Телепродукты принципиально будут нацелены на образовательную составляющую, — сказал Толчинский.

По его словам, канал будет доступен по всему миру в круглосуточном режиме на всех типах интернет-платформ. Целевая аудитория проекта — от 3 до 16 лет.

Однако по завершении презентации Минниханов отметил, что новому каналу придется конкурировать с уже существующими крупными детскими телекомпаниями, а потому следует уделить особое внимание разработке уникального качественного татароязычного контента.