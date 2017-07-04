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16:51 (мск), источник: Клопс.ru

В «Клюквенном» рассказали о дальнейшей судьбе бобра, пойманного на площади Победы

В приюте-передержке для диких животных «Клюквенное» пояснили, куда делся найденный на площади Победы бобр. Об этом в программе «С добрым утром, Ярошук!» на радио «Комсомольская правда — Калининград» рассказала волонтёр Светлана.

«Нам позвонили люди, сказали, что на площади нашли огромного бобра. Он весил килограммов 15−20, дно переноски под ним прогнулось. Животное вело себя достаточно спокойно, очень тихо сидел, и пока ехали, и когда несли к водоёму. Мало того, мы его из переноски вытряхивали, он выходить не хотел. Отпустили его в Зеленоградском районе. Бобру мы дали имя Антон», — отметила Светлана.

Экстренные службы поймали бобра в центре Калининграда на стоянке у «Калининградского пассажа» в воскресенье, 2 июля. Обнаружили грызуна под машиной. Бобра заметил дежуривший наряд патрульно-постовой службы полиции. Представители правоохранительных органов вызвали сотрудников МЧС.

Руководитель отдела охраны и использования объектов животного мира департамента лесного хозяйства Михаил Иванов рассказал, что это не первый случай с обнаружением бобра в городе. «В черте города у нас ручьи, речки… Часть из них закрыта и убрана под землю. Но тем не менее водотоки существуют, и бобры по ним продвигаются, попадая в западню», — пояснил специалист.

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