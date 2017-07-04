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16:48 (мск), источник: Новости Воронежа

Прокуратура проверит, законно ли используют аттракционы в парке «Танаис»

Николай Шишкин лично поручил выяснить все обстоятельства.

Во вторник, 4 июля, прокурор области Николай Шишкин поручил проверить законность использования аттракционов в парке «Танаис».

Дело в том, что накануне зеленую зону Советского района обсуждали в облправительстве. Руководитель управления гостехнадзора по Воронежской области Николай Феоктистов заявил, что в «Танаисе» аттракционы используют без документов на участке, аренду которого прекратили по суду в прошлом году.

Установить обстоятельства происходящего в парке попросил губернатор Алексей Гордеев. Теперь в «Танаис» нагрянут прокуроры, которые выяснят, законно ли там работают аттракционы.

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