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16:41 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение по трассе Ростов — Азов будут ограничивать из-за спартакиады

Движение на участке трассы Ростов — Азов будут ограничивать в августе из-за VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по велоспорту-шоссе.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, соревнования пройдут на новой дороге Ростов — Азов, введенной в эксплуатацию в 2015 году.

В связи с ними 1 и 3 августа с 8.00 до 16.00 для транспорта закроют участок трассы по направлению из донской столицы в Азов.

Объехать перекрытый участок можно будет по старой дороге Ростов — Азов, проходящей через населенные пункты Овощной, Кулешовка и Новоалександровка.

Движение транспорта из Азова в Ростов по новой дороге будет осуществляться без ограничений.

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