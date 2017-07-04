Движение по трассе Ростов — Азов будут ограничивать из-за спартакиады

Согласно информации из официальных источников, соревнования пройдут на новой дороге Ростов — Азов, введенной в эксплуатацию в 2015 году.

В связи с ними 1 и 3 августа с 8.00 до 16.00 для транспорта закроют участок трассы по направлению из донской столицы в Азов.

Объехать перекрытый участок можно будет по старой дороге Ростов — Азов, проходящей через населенные пункты Овощной, Кулешовка и Новоалександровка.

Движение транспорта из Азова в Ростов по новой дороге будет осуществляться без ограничений.