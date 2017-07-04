На Кронштадском путепроводе полностью закроют трамвайное движение
Там ведется капитальный ремонт, ограничение будет действовать 5 июля с 9 до 15 часов.
Там ведется капитальный ремонт, ограничение будет действовать 5 июля с 9 до 15 часов.
Движение трамваев по Кронштадтскому путепроводу будет прекращено с 10.00 до 15.00 часов в среду, 5 июля, сообщает «Форпост Северо-Запад».
Трамваи № 52 и № 60 изменят маршруты.
Трамвай № 52 будет следовать от железнодорожной станции «Сосновая Поляна» до Трамвайного парка № 8.
Трамвай № 60 будет ходить от Ленинградского электромеханического завода по Петергофскому шоссе, улицам Десантников и Маршала Казакова до Трамвайного парка № 8.