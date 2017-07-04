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16:50 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На Кронштадском путепроводе полностью закроют трамвайное движение

Там ведется капитальный ремонт, ограничение будет действовать 5 июля с 9 до 15 часов.

Движение трамваев по Кронштадтскому путепроводу будет прекращено с 10.00 до 15.00 часов в среду, 5 июля, сообщает «Форпост Северо-Запад».

Трамваи № 52 и № 60 изменят маршруты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Трамвай № 52 будет следовать от железнодорожной станции «Сосновая Поляна» до Трамвайного парка № 8.

Трамвай № 60 будет ходить от Ленинградского электромеханического завода по Петергофскому шоссе, улицам Десантников и Маршала Казакова до Трамвайного парка № 8.

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