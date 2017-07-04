Омск признали умным городом

Делегация Омска побывала на 4-й Генеральной ассамблее Всемирной организации электронных правительств (World e-Government Organization, или WeGO), где нашему городу был вручен приз за третье место в конкурсе WeGO, а достижения и планы в сфере информатизации были представлены на отдельной сессии «Умные города России». Об этом пишет сайт администрации города Омска.

На тематической сессии презентация Омска прошла наряду с презентациями Москвы, Ульяновска, Магаса, Новосибирска и Казани. Все эти города могут стать пилотными для реализации направления «Умный город» государственной программы «Цифровая экономика», в рамках которой к 2024 году планируется глубокое внедрение информационных технологий на транспорте, в ЖКХ, строительство, экологический мониторинг и т. д. Омск также получил награду Special Mention Award в номинации «Город сотрудничества» за проект «После уроков». Этот сайт — доска объявлений о самых разных занятиях, которые школьники (да и дошколята) могут посещать помимо основной образовательной программы. Адресован талантливой молодежи и заботливым родителям.