Омск признали умным городом
Приза Всемирной организации электронных правительств удостоен проект «После уроков».
Приза Всемирной организации электронных правительств удостоен проект «После уроков».
Делегация Омска побывала на 4-й Генеральной ассамблее Всемирной организации электронных правительств (World
На тематической сессии презентация Омска прошла наряду с презентациями Москвы, Ульяновска, Магаса, Новосибирска и Казани. Все эти города могут стать пилотными для реализации направления «Умный город» государственной программы «Цифровая экономика», в рамках которой к 2024 году планируется глубокое внедрение информационных технологий на транспорте, в ЖКХ, строительство, экологический мониторинг