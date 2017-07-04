Отец Димаша прокомментировал информацию о пожертвовании Китаю

«Многие новости о нас мы узнаем со страниц прессы. Сообщали, что Димаш направил какие-то миллионы в район соседней страны, где произошло наводнение. У каждой страны свои традиции — китайская фирма, довольная искусством Димаша, помогла своим землякам и направила финансы от имени нашего сына (Димаш до такого уровня не дошел)», — написал Айтбаев на своей странице в Facebook.

Ранее СМИ сообщили о том, что Димаш оказал помощь жителям китайской провинции Хунань, пострадавшим при наводнении. Сообщалось, что Димаш перевел 300 тысяч юаней или около 14 миллионов тенге.

По информации СМИ, наводнения в ряде провинций на юге Китая унесли жизни 33 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.