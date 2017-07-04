Проект ледовой арены в Новосибирске одобрен рабочей группой

Напомним, что Новосибирск выбран в качестве кандидата от Российской Федерации для проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду среди молодежных мужских команд в 2023 году. Между правительством Новосибирской области, мэрией города Новосибирска и ООО «Парк Чемпионов» 2 февраля 2017 года заключен меморандум о комплексном освоении территории в Кировском районе города Новосибирска — строительстве новой ледовой арены возле метромоста. Цель меморандума — создание на предложенной территории условий для привлечения частных инвестиций в объеме, необходимом для строительства ледовой арены.

Сейчас предполагаемые затраты на строительство ледовой арены предварительно оцениваются сторонами в 3,5 — 4 млрд рублей.

Эти средства планируется привлечь за счет рыночных механизмов из внебюджетных источников. Обустройство инженерной инфраструктуры и дорожно-транспортных коммуникаций, по предварительным оценкам, обойдется в 3 млрд рублей — предполагается, что на это будут выделены консолидированные средства из федерального и областного бюджетов. Губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому, участникам заседания рабочей группы был презентован эскизный проект многофункциональной арены, изложены основные предложения по организационно-правовой модели проекта, а также были рассмотрены архитектурная и градостроительная концепции мастер-плана территории будущего строительства. Отметим, что этот проект, как и все ранее представленные варианты, разработан в рамках концепции комплексной застройки в границах территории, выделенной в категорию зоны «ОД-1»: делового, общественного и коммерческого назначения. Речь идет о комплексном освоении территории в 40 га, включающем в себя постройку ультрасовременной многофункциональной спортивно-концертной арены, обустройство сопредельной дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищное строительство, открытие станции метрополитена «Спортивная», организацию культурно-досугового пространства на набережной реки Оби. Ирина Вербицкая, директор центра градостроительных компетенций Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (город Москва) с помощью видеопрезентации представила концепцию проекта. «Во-первых, знаменитый с инженерной точки зрения метромост и не менее знаменитый Коммунальный мост — этот потенциал надо развить, — сказала Ирина Вербицкая. — Во-вторых, это роскошная набережная одной из крупнейших сибирских рек, в-третьих, планируемая магистраль, которая свяжет значительную часть районов левого и правого берегов через планируемые мосты их рек.

Планируемая станция метро задает вектор транзитно ориентируемой территории, что помогает создавать качественную городскую среду за счет обеспечения пешеходных зон.