Проект ледовой арены в Новосибирске одобрен рабочей группой

Напомним, что Новосибирск выбран в качестве кандидата от Российской Федерации для проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду среди молодежных мужских команд в 2023 году.
Между правительством Новосибирской области, мэрией города Новосибирска и ООО «Парк Чемпионов» 2 февраля 2017 года заключен меморандум о комплексном освоении территории в Кировском районе города Новосибирска — строительстве новой ледовой арены возле метромоста. Цель меморандума — создание на предложенной территории условий для привлечения частных инвестиций в объеме, необходимом для строительства ледовой арены.
Сейчас предполагаемые затраты на строительство ледовой арены предварительно оцениваются сторонами в 3,5 — 4 млрд рублей.
Эти средства планируется привлечь за счет рыночных механизмов из внебюджетных источников. Обустройство инженерной инфраструктуры и дорожно-транспортных коммуникаций, по предварительным оценкам, обойдется в 3 млрд рублей — предполагается, что на это будут выделены консолидированные средства из федерального и областного бюджетов.
Губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому, участникам заседания рабочей группы был презентован эскизный проект многофункциональной арены, изложены основные предложения по организационно-правовой модели проекта, а также были рассмотрены архитектурная и градостроительная концепции мастер-плана территории будущего строительства.
Отметим, что этот проект, как и все ранее представленные варианты, разработан в рамках концепции комплексной застройки в границах территории, выделенной в категорию зоны «ОД-1»: делового, общественного и коммерческого назначения. Речь идет о комплексном освоении территории в 40 га, включающем в себя постройку ультрасовременной многофункциональной спортивно-концертной арены, обустройство сопредельной дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищное строительство, открытие станции метрополитена «Спортивная», организацию культурно-досугового пространства на набережной реки Оби.
Ирина Вербицкая, директор центра градостроительных компетенций Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (город Москва) с помощью видеопрезентации представила концепцию проекта.
«Во-первых, знаменитый с инженерной точки зрения метромост и не менее знаменитый Коммунальный мост — этот потенциал надо развить, — сказала Ирина Вербицкая. — Во-вторых, это роскошная набережная одной из крупнейших сибирских рек, в-третьих, планируемая магистраль, которая свяжет значительную часть районов левого и правого берегов через планируемые мосты их рек.
Планируемая станция метро задает вектор транзитно ориентируемой территории, что помогает создавать качественную городскую среду за счет обеспечения пешеходных зон.
Когда вы можете в течение 7 минут дойти до станции метро пешком, это дает возможность развивать совершено другие интенсивности городских услуг сервиса и бизнеса. Это то, ради чего люди живут в городах".
Ирина Вербицкая напомнила, что в мире действует только 19% спортивных арен, расположенных на городских окраинах. Большинство арен функционирует в доступном для пешеходов режиме.
По ее мнению, необходимо генерировать ресурс поддержания арены, нужно предоставлять горожанам дополнительные услуги, привлекая их новым качеством жизни: а для этого необходимо построить социально ориентированные жилые кварталы. В рамках этой идеи схема размещения жилой и коммерческой недвижимости разделится на форматы: квартал спорта, здоровья и событий (спортивный парк); молодежные кварталы; социально-сервисные кварталы; прибрежные кварталы.
Ориентировочно баланс территории будет выглядеть так:
участок арены займет 25,1% осваиваемой площади; пешеходно-парковая сеть займет 31,2%, застроенные территории — 33,4%,
наземные дворы — 6%, проезды и открытые стоянки — 4,3%.
В расширенном заседании рабочей группы принимали участие: депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Карелин, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, члены правительства Новосибирской области, представители мэрии Новосибирска, депутаты Законодательного собрания региона и Совета депутатов Новосибирска, представители экспертного сообщества.
Александр Карелин выразил сомнение в эффективности контроля за процессом освоения территории: «Как область и город будут контролировать развитие объекта? Наблюдательный совет не наделен правом вето».
По словам Дмитрия Асанцева, «ни один депутат не ставит под сомнение необходимость строительства ледовой арены, такой знаковый объект, безусловно, городу нужен, но есть ряд вопросов по реализации проекта». Председатель горсовета напомнил, что часть депутатов предлагает рассмотреть и другие варианты местоположения объекта, например, рядом с МФК «Новосибирск Экспоцентр».
Также Дмитрий Асанцев предположил, что строительство социально-культурных объектов, финансирование которых должны обеспечить городской и областной бюджеты, может обойтись дороже, чем строительство самой арены. В списке таких объектов не только системы водо- и теплоснабжения, но и детские сады, школы, поликлиника, дорога, дамба. По мнению главы горсовета, строительство станции метро обойдется бюджету в сумму не меньше 1 млрд руб. Отсюда сомнения ряда депутатов в целесообразности строительства жилья рядом с новой ледовой ареной и предложение строить только спортивный объект, без жилых домов.
«Президент дал поручение по строительству этого объекта, мы поручение выполнили, дали свою модель: строительство самого объекта за счет инвестиционных средств, а строительство инфраструктуры — за счет совместного федерального бюджета и бюджета области, — сказал губернатор Владимир Городецкий. — Проделана очень полезная и профессиональная работа, с точки зрения модели проекта, как комплексного освоения территории. Я рад, что абсолютное большинство высказалось за эту модель. Можно попробовать сделать пилотный в России шаг по реализации такого проекта».
Большинством присутствовавших на расширенном заседании рабочей группы представленный проект был оценен положительно. Однако, с учетом позиции депутатов города Новосибирска, выступивших против перезонирования части территории Кировского района города под жилищное строительство, Владимир Городецкий поручил рабочей группе продолжать работу над поиском оптимального решения проекта строительства новой ледовой арены.