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16:49 (мск), источник: Sputniknews.kz

Стало известно, в каком городе родился 18-миллионный гражданин Казахстана

АСТАНА, 4 июл — Sputnik. 18-миллионным гражданином Казахстана стала новорожденная Муслима Саматкызы, которая родилась в Талдыкоргане 11 мая 2017 года, сообщает пресс-служба Министерство национальной экономики.

Источник: Sputniknews.kz

Население Казахстана достигло 18-миллионов человек с появлением на свет жительницы Талдыкоргана.

«Муслима Саматкызы родилась 11 мая в городе Талдыкорган Алматинской области. На момент рождения вес девочки составил 3 килограмма 300 граммов, а рост — 51 сантиметр. Муслима стала вторым ребенком в семье учителя Самата Бестыбаева и дефектолога Дианы Омархановой», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, определение даты рождения 18-миллиона жителя республики произведено с учетом демографических событий — компонент роста (рождения и иммиграции) и снижение (смерти и эмиграции) численности населения. Данные сформированы на оснований сведений актовых записей о рождении, зарегистрированными органами РАГС 11 мая 2017 года.

«Кандидаты определялись в целом по республике, независимо от места проживания матерей, уровня их образования и рода занятий, а также веса, пола и роста новорожденного», — отмечается в сообщение.

В целом, по Казахстану за годы независимости численность населения увеличилась на 1 562,5 тысяч человек, или на 9,5%. На 1 июня численность населения страны составляет 18 014,2 тысячи человек.

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