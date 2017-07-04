Надежда Бабкина отказалась комментировать претензии омичей к ее концерту на День города

Певица Надежда Бабкина не стала обращать внимание на инициативу омского депутата Виктора Стручаева, призвавшего заменить ее на Дне города более популярным у молодежи исполнителем. Ответ за певицу дала ее пресс-служба, заявившая, что в ансамбле достаточно молодых участников, которые способны установить контакт с публикой.

— Надежда Георгиевна никак не комментирует эту инициативу депутата, сейчас она готовит новую постановку «Омут любви». Но достаточно увидеть, как проходят концерты «Русской песни» на Дне города, чтобы все стало понятно. В ансамбле выступают молодые люди с консерваторским образованием, контакт с аудиторией устанавливается сразу. Это праздник, который объединяет людей, — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.

Напомним, скандал разгорелся после публикации открытого письма депутата Заксобрания Стручаева к мэру Омска, в котором он называет приглашение Бабкиной на День города демонстрацией того, что Омск «застрял в прошлом». По его мнению, администрация должна привлекать на праздники более современных артистов, чтобы удержать отток молодежи из города. Инициатива вызвала резонанс сначала в местной прессе, затем тему подхватили федеральные издания.

В мэрии же заявили, что в Омске живет не только молодежь, и интересы других возрастных групп тоже надо учитывать.