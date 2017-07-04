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22:23 (мск), источник: Om1.ru

Надежда Бабкина отказалась комментировать претензии омичей к ее концерту на День города

Пресс-служба певицы утверждает, что в Омск едет молодой по составу коллектив «Русской песни», а у самой Бабкиной нет времени отвечать на упреки о несовременности.

Певица Надежда Бабкина не стала обращать внимание на инициативу омского депутата Виктора Стручаева, призвавшего заменить ее на Дне города более популярным у молодежи исполнителем. Ответ за певицу дала ее пресс-служба, заявившая, что в ансамбле достаточно молодых участников, которые способны установить контакт с публикой.

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— Надежда Георгиевна никак не комментирует эту инициативу депутата, сейчас она готовит новую постановку «Омут любви». Но достаточно увидеть, как проходят концерты «Русской песни» на Дне города, чтобы все стало понятно. В ансамбле выступают молодые люди с консерваторским образованием, контакт с аудиторией устанавливается сразу. Это праздник, который объединяет людей, — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.

Напомним, скандал разгорелся после публикации открытого письма депутата Заксобрания Стручаева к мэру Омска, в котором он называет приглашение Бабкиной на День города демонстрацией того, что Омск «застрял в прошлом». По его мнению, администрация должна привлекать на праздники более современных артистов, чтобы удержать отток молодежи из города. Инициатива вызвала резонанс сначала в местной прессе, затем тему подхватили федеральные издания.

В мэрии же заявили, что в Омске живет не только молодежь, и интересы других возрастных групп тоже надо учитывать.

Впрочем, независимо от мнений и количества публикаций в СМИ, концерт Бабкиной и ее ансамбля «Русская песня» состоится в запланированное время. Ранее в пиар-службе певицы сообщили, что билеты куплены и есть даже идея собрать еще один концерт на следующий день.

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