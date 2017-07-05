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10:55 (мск), источник: Volga News

В Кинельском районе хотят построить новый мост через Самарку

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило аукцион по поиску подрядчика, который займется разработкой проектной документации строительства мостового перехода через р. Самару на автодороге «Кинель — Богатое» — Спиридоновка — Домашка — «Самара — Оренбург» в Кинельском районе.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Мост будет расположен в районе Спиридоновки. В аукционной документации указана протяженность участка дороги — 4,3 км. За начало трассы подрядчику нужно будет принять на южной окраине населенного пункта Формальный, примыкая к подъезду от автомобильной дороги «Кинель — Богатое», конец трассы — на существующей автодороге «Спиридоновка — Домашка».

Подрядчику необходимо будет выполнить работы по инженерным изысканиям, внести изменения в документацию по планировке территории, включающую проект планировки (основная часть) и проект межевания, а также представить проектную и рабочую документацию.

Начальная максимальная стоимость контракта на разработку проекта составляет 5,8 млн рублей.

Подрядчика должны определить 27 июля. Согласно конкурсной документации работы должны быть выполнены до 27 октября 2017 года.

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