В Кинельском районе хотят построить новый мост через Самарку

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Мост будет расположен в районе Спиридоновки. В аукционной документации указана протяженность участка дороги — 4,3 км. За начало трассы подрядчику нужно будет принять на южной окраине населенного пункта Формальный, примыкая к подъезду от автомобильной дороги «Кинель — Богатое», конец трассы — на существующей автодороге «Спиридоновка — Домашка».

Подрядчику необходимо будет выполнить работы по инженерным изысканиям, внести изменения в документацию по планировке территории, включающую проект планировки (основная часть) и проект межевания, а также представить проектную и рабочую документацию.

Начальная максимальная стоимость контракта на разработку проекта составляет 5,8 млн рублей.

Подрядчика должны определить 27 июля. Согласно конкурсной документации работы должны быть выполнены до 27 октября 2017 года.