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17:31 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ирландский премьер встретил Трюдо в «канадских» носках

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар встретил главу правительства Канады Джастина Трюдо в красных носках с канадскими символами — кленовыми листьями и конными полицейскими. Трюдо известен своей любовью к ярким носкам, и Варадкар решил подыграть ему.

Источник: AP 2017

Трюдо приехал в Ирландию с трехдневным визитом. Он стал первым высокопоставленным гостем из-за рубежа, которого принимает Варадкар.

Источник: AP 2017

Лидеры обсудят взаимную торговлю. Основным вопросом на переговорах будет реализация соглашения о свободной торговле, которого ЕС и Канада подписали в октябре 2016 года.

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Трюдо приехал в Дублин с женой Софи Грегуар и младшим сыном Адрианом. Он планирует также встретиться с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом. В конце недели канадский премьер отправится на саммит «большой двадцатки» в Гамбург.

Визит Трюдо в Ирландию обсуждался в мае, когда предшественник Варадкара — Энда Кенни — встретился с премьером Канады в Монреале. Тогда Трюдо надел носки с символикой киносаги «Звездные войны».

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