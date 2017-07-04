Полтавченко выразил соболезнования близким Светланы Кармалиты
Главред «Ленфильма» умерла в возрасте 77 лет.
Главред «Ленфильма» умерла в возрасте 77 лет.
Сегодня, 4 июля, стало известно о кончине вдовы режиссера Алексея Германа и главного редактора журнала «Ленфильм» Светлане Кармалите.
Светлана Игоревна скончалась в возрасте 77 лет. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выразил сочувствие родным и близким женщины.
— Выражаю искрение соболезнования родным выдающегося киносценариста Светланы Игоревны Кармалиты. Перестало биться сердце удивительной женщины, посвятившей свою жизнь кинематографу.
Творческий семейный тандем Светланы Игоревны и Алексея Германа обогатил отечественное кино непревзойденными фильмами «Торпедоносцы», «Хрусталев, машину!», «Трудно быть богом».
Работая главным редактором Ленфильма, она всей душой болела за киностудию, которая сегодня обрела свою новую жизнь во многом благодаря и ее усилиям. Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах и в истории отечественного кино, — заявил градоначальник.