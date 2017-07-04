Полтавченко выразил соболезнования близким Светланы Кармалиты

Творческий семейный тандем Светланы Игоревны и Алексея Германа обогатил отечественное кино непревзойденными фильмами «Торпедоносцы», «Хрусталев, машину!», «Трудно быть богом».

Работая главным редактором Ленфильма, она всей душой болела за киностудию, которая сегодня обрела свою новую жизнь во многом благодаря и ее усилиям. Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах и в истории отечественного кино, — заявил градоначальник.