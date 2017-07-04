Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США в Сирии: «Сначала уничтожим базу РФ, потом добьем их войска»
У моющих средств нашли опасный побочный эффект
В Подмосковье на базе отдыха нашли человеческие останки в мангале
Откровенный пост о сыне Сергея Шнурова вызвал фурор в соцсетях
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей
В США выпустят роскошный суперкар с ГБО
"Сборище тварей!": люди о плакатах про "инфекцию" русского языка
«Придут и вернут Крым»: Парубий о моряках Украины
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
В Раде заявили о скором захвате Москвы украинской армией – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
24Юбилей Тома Круза
18:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Полтавченко выразил соболезнования близким Светланы Кармалиты

Главред «Ленфильма» умерла в возрасте 77 лет.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 4 июля, стало известно о кончине вдовы режиссера Алексея Германа и главного редактора журнала «Ленфильм» Светлане Кармалите.

Светлана Игоревна скончалась в возрасте 77 лет. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выразил сочувствие родным и близким женщины.

— Выражаю искрение соболезнования родным выдающегося киносценариста Светланы Игоревны Кармалиты. Перестало биться сердце удивительной женщины, посвятившей свою жизнь кинематографу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Творческий семейный тандем Светланы Игоревны и Алексея Германа обогатил отечественное кино непревзойденными фильмами «Торпедоносцы», «Хрусталев, машину!», «Трудно быть богом».

Работая главным редактором Ленфильма, она всей душой болела за киностудию, которая сегодня обрела свою новую жизнь во многом благодаря и ее усилиям. Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах и в истории отечественного кино, — заявил градоначальник.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Ляпы ЕГЭ 2017 : Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
12 мифов и заблуждений о похмелье
Ляпы ЕГЭ 2017 : Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
Песков уточнил формат встречи Путина и Трампа на G20
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya
Подведены итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина
Скончалась вдова Алексея Германа-старшего
Юнкер обиделся на депутатов Европарламента за прогулы
«Почта России» создаст платежную систему за 1,5 млрд рублей
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус» Крах необоснованных фантазий и другие недостатки прошедшего турнира
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые фото А вот и следующее поколение Porsche Cayenne: шпионам удалось сделать фотографии этой модели во время последней фазы тестов, передает AutoExpress.co.uk
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Как свет, цвет и рисунок увеличивают комнату
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Строительство жилья в России предложили национализировать
На помощь ипотечникам выделят дополнительно 2 млрд рублей
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
В скандал с результатами ЕГЭ Маликовой вмешался Рособрнадзор Ранее пользователи соцсетей обвинили Стефанию Маликову в том, что та «купила» отличные результаты ЕГЭ.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь