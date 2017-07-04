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17:59 (мск), источник: РИА Крым

Эксперт рассказал, когда «поправится» погода в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости (Крым). В Крыму шторм и незначительное понижение температуры воздуха, вызванные прохождением холодного фронта, прекратятся уже в среду, 5 июля. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник на Крым обрушилась непогода. В частности, в Симферополе днем прошел сильный ливень, сверкали молнии и были слышны раскаты грома. После этого температура воздуха понизилась на несколько градусов. Кроме того, в некоторых регионах полуострова, в том числе в Евпатории и Севастополе, прошли дожди, сопровождаемые сильным ветром. Также из-за шторма временно не работала Керченская паромная переправа.

«Сейчас происходит разрядка после накаленной накануне атмосферы. Штормовая погода, но ничего страшного в этом нет. Здесь, наверное, больше плюсов, потому что необходимо, чтобы и атмосфера освежилась, и улучшилось качество воздуха. По нашим оценкам, сегодня вечером будут дожди носить еще более интенсивный характер, а уже с наступлением завтрашнего дня с запада скажется влияние гребня антициклона, он начнет вытеснять все эти полчища дождевых туч дальше в междуречье Волги и Дона. Погода, начиная с завтрашнего дня, поправится. Станет несколько посвежее, но в целом это будет вполне соответствовать показателям климатической нормы: днем +25…+30 градусов», — уточнил Тишковец.

Инфографика
Уровни опасности погодыШтормовое предупреждение объявляется, если синоптики прогнозируют скорость ветра свыше 15м/с.

Эксперт также добавил, что прохождение холодного фронта сильно не повлияет на температуру морской воды, в ближайшую неделю ее показатели вернутся к +25 градусам.

По словам Тишковца, предстоящая неделя на полуострове будет по-настоящему теплой. Осадки возможны в отдельных населенных пунктах, но они будут кратковременными.

«В ближайшую неделю погода в основном будет солнечная. Могут быть в отдельные дни, например, в пятницу и на выходные, незначительные локальные дожди в качестве освежающего бонуса, а в целом погода будет вполне соответствовать курортному сезону. И июль, и август будут вполне благополучными. Не то, что на курортах южной Европы, где сейчас за +40, это зона климатического риска даже для здоровых людей», — заметил эксперт.

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