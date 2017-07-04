Эксперт рассказал, когда «поправится» погода в Крыму

Во вторник на Крым обрушилась непогода. В частности, в Симферополе днем прошел сильный ливень, сверкали молнии и были слышны раскаты грома. После этого температура воздуха понизилась на несколько градусов. Кроме того, в некоторых регионах полуострова, в том числе в Евпатории и Севастополе, прошли дожди, сопровождаемые сильным ветром. Также из-за шторма временно не работала Керченская паромная переправа.

«Сейчас происходит разрядка после накаленной накануне атмосферы. Штормовая погода, но ничего страшного в этом нет. Здесь, наверное, больше плюсов, потому что необходимо, чтобы и атмосфера освежилась, и улучшилось качество воздуха. По нашим оценкам, сегодня вечером будут дожди носить еще более интенсивный характер, а уже с наступлением завтрашнего дня с запада скажется влияние гребня антициклона, он начнет вытеснять все эти полчища дождевых туч дальше в междуречье Волги и Дона. Погода, начиная с завтрашнего дня, поправится. Станет несколько посвежее, но в целом это будет вполне соответствовать показателям климатической нормы: днем +25…+30 градусов», — уточнил Тишковец.