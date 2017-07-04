Аварию в канализации на улице Хлебосольной обещали устранить

Новое оборудование установят в канализационной насосной станции в районе улицы Хлебосольной Автозаводского района, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Ранее читатель сообщил «АиФ-НН» о том, что Хлебосольную улицу заливают зловонные потоки воды из канализации. По его словам, стоки пробиваются сквозь асфальт неподалеку от двух детских садиков и детской площадки.

«АиФ-НН» обратился в городскую администрацию. Там сообщили, что такая ситуация сложилась из-за выхода из строя насосного оборудования канализационной станции, которая обеспечивала водоотведение стоков жилых домов. Нижегородский водоканал установил временное насосное оборудование, «что в целом стабилизировало ситуацию с откачкой фекальных стоков от жилых домов», хотя вода периодически вытекает на поверхность.

«Принимая во внимание серьезность сложившейся ситуации, решение вопроса о выделении администрации Автозаводского района денежных средств на выполнение мероприятий по ликвидации аварийной ситуации на канализационной насосной станции было вынесено на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижнего Новгорода», — сообщили в городской администрации.

Сейчас средства администрации Автозаводского района на устранение аварии зарезервированы. В пресс-службе сообщили, что подрядчик уже заказал необходимое насосное оборудование, которое после поступления установят на станции. Пока конкретные сроки монтажа не называют.

«Администрация Автозаводского района держит данную ситуацию на контроле», — говорится в ответе на запрос «АиФ-НН».