Аварию в канализации на улице Хлебосольной обещали устранить
Новое насосное оборудование будет установлено на канализационной станции.
Новое насосное оборудование будет установлено на канализационной станции.
Новое оборудование установят в канализационной насосной станции в районе улицы Хлебосольной Автозаводского района, сообщили в
Ранее читатель сообщил «АиФ-НН» о том, что Хлебосольную улицу заливают зловонные потоки воды из канализации. По его словам, стоки пробиваются сквозь асфальт неподалеку от двух детских садиков и детской площадки.
«АиФ-НН» обратился в городскую администрацию. Там сообщили, что такая ситуация сложилась
«Принимая во внимание серьезность сложившейся ситуации, решение вопроса о выделении администрации Автозаводского района денежных средств на выполнение мероприятий по ликвидации аварийной ситуации на канализационной насосной станции было вынесено на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижнего Новгорода», — сообщили в городской администрации.
Сейчас средства администрации Автозаводского района на устранение аварии зарезервированы. В
«Администрация Автозаводского района держит данную ситуацию на контроле», — говорится в ответе на запрос «АиФ-НН».