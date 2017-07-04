Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США в Сирии: «Сначала уничтожим базу РФ, потом добьем их войска»
Любовный треугольник и большое сердце: история пациента с загадочной болезнью
Путин пригласил в Москву обвиняемого в ряде преступлений коллегу
В скандал с результатами ЕГЭ Стеши Маликовой вмешался Рособрнадзор
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей
В США выпустят роскошный суперкар с ГБО
Киев распродал миллионы патронов и теперь ВСУ нечем воевать – СМИ
«Придут и вернут Крым»: Парубий о моряках Украины
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
В Раде заявили о скором захвате Москвы украинской армией – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
24Юбилей Тома Круза
18:12 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Аварию в канализации на улице Хлебосольной обещали устранить

Новое насосное оборудование будет установлено на канализационной станции.

Новое оборудование установят в канализационной насосной станции в районе улицы Хлебосольной Автозаводского района, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Ранее читатель сообщил «АиФ-НН» о том, что Хлебосольную улицу заливают зловонные потоки воды из канализации. По его словам, стоки пробиваются сквозь асфальт неподалеку от двух детских садиков и детской площадки.

«АиФ-НН» обратился в городскую администрацию. Там сообщили, что такая ситуация сложилась из-за выхода из строя насосного оборудования канализационной станции, которая обеспечивала водоотведение стоков жилых домов. Нижегородский водоканал установил временное насосное оборудование, «что в целом стабилизировало ситуацию с откачкой фекальных стоков от жилых домов», хотя вода периодически вытекает на поверхность.

«Принимая во внимание серьезность сложившейся ситуации, решение вопроса о выделении администрации Автозаводского района денежных средств на выполнение мероприятий по ликвидации аварийной ситуации на канализационной насосной станции было вынесено на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижнего Новгорода», — сообщили в городской администрации.

Сейчас средства администрации Автозаводского района на устранение аварии зарезервированы. В пресс-службе сообщили, что подрядчик уже заказал необходимое насосное оборудование, которое после поступления установят на станции. Пока конкретные сроки монтажа не называют.

«Администрация Автозаводского района держит данную ситуацию на контроле», — говорится в ответе на запрос «АиФ-НН».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Победительница шоу Холостяк рассказала о выборе свадебного платья
Песков уточнил формат встречи Путина и Трампа на G20
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya
Подведены итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина
Скончалась вдова Алексея Германа-старшего
Юнкер обиделся на депутатов Европарламента за прогулы
«Почта России» создаст платежную систему за 1,5 млрд рублей
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус» Крах необоснованных фантазий и другие недостатки прошедшего турнира
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые фото А вот и следующее поколение Porsche Cayenne: шпионам удалось сделать фотографии этой модели во время последней фазы тестов, передает AutoExpress.co.uk
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Около подъездов домов запретят курить
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
В скандал с результатами ЕГЭ Маликовой вмешался Рособрнадзор Ранее пользователи соцсетей обвинили Стефанию Маликову в том, что та «купила» отличные результаты ЕГЭ.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь