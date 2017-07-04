На Цнянском водохранилище запретили курить и выгуливать собак

Об этом сообщила «Минск-Новости» первый заместитель главы администрации Советского района Алла Санковская.

— В соответствии с решением администрации водоем и прилегающие к нему территории вместе с лесными массивами признаны зоной, свободной от курения. Информация о запретах в местах отдыха размещается в различных местах, в том числе на кабинах для переодевания. Также расставим дополнительные таблички уже большего формата, чтобы привлечь внимание людей, — отметила первый заместитель главы администрации.

Кроме того, здесь установлены знаки о запрете выгула собак.

На Цнянском водохранилище ранее уже была выполнена реконструкция 2-го, 3-го и 4-го пляжей. В этом году Минский леспаркхоз за счет средств текущего содержания полностью заменил на 1-ом пляже кабины для переодевания. Их установили перед началом летнего сезона. Постепенно добавляют беседки, столы, мангалы.