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18:06 (мск), источник: Tengrinews

Самая красивая пара турецкого кино проводит медовый месяц на Мальдивах

Актеры Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен, которых называют одной из самых красивых пар современного турецкого кино, после пышной свадьбы в Стамбуле отправились в медовый месяц на Мальдивские острова.

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9
фотографий
9
фотографий

Фотографии с отдыха молодожены опубликовали на своих страницах в Instagram.

«Моя половинка, мой герой, мой мир. Хочу расти с тобой, становясь единым целым и говоря “да” до самого последнего дня. Вот теперь уже мы вместе», — подписала один из свадебных снимков Фахрие Эвджен.

Как отмечает 1news.az, место проведения актерами медового месяца было одной из самых обсуждаемых тем в турецких СМИ из-за того, что некий арабский бизнесмен предложил Озчивиту и Эвджен два миллиона долларов за медовый месяц в Дубае.

Судя по всему, отмечает издание, звездная пара отказалась от заманчивого предложения и отправилась на экзотический курорт. Бурак Озчивит получил мировую популярность, исполнив роли Малкочоглу Бали Бея в телесериале «Великолепный век» и Кямрана в телесериале «Королек — птичка певчая».

Отношения между Бураком и Фахрие завязались в начале 2015 года на съемках фильма «Любовь похожа на тебя». В Казахстане Бурака Озчивита также знают по роли Кемаля в сериале «Черная любовь», второй сезон которого стартовал на днях по одному из казахстанских телеканалов.

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