NASA протестирует систему изменения орбит астероидов

DART использует метод кинетического воздействия, то есть ударяет по астероиду, чтобы слегка изменить его орбиту. Такое событие изменит скорость космического тела лишь на крохотную величину, но если это сделать задолго до предполагаемого падения на Землю, то столкновения удастся избежать. Предварительная конструкция зонда одобрена Агентством 23 июня. Опробовать зонд специалисты NASA предполагают на маленьком и не представляющем угрозы астероиде в 2024 году.

«DART — это решающий шаг в демонстрации нашей способности защитить планету от надвигающегося астероида, — говорит Энди Чэн, участвующий в разработке проекта. — Так как мы мало знаем о внутреннем строении таких космических тел, нам нужно проводить эксперименты на настоящем астероиде».

В качестве первой мишени выбран двойной астероид Дидим, который в 2024 году будет проходить близко к Земле. DART будут испытывать на меньшем из пары, размер которого около 160 метров. После запуска, аппарат будет самостоятельно наводиться на Дидим B. Удар должен произойти со скоростью примерно в 9 раз быстрее пули — примерно 6 километров в секунду. Наземные обсерватории будут наблюдать за результатами события, что позволит точнее оценить возможности ударных зондов по изменению орбит.