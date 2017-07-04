Июль в Прикамье будет дождливым и холоднее климатической нормы

Июль будет дождливым и холоднее климатической нормы. Таковы долгосрочные прогнозы американской модели CFS/NCEP и Гидрометцентра России.

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, исходя из этих прогнозов, среднемесячная температура воздуха в июле ожидается на один градус ниже климатической нормы и с избытком осадков.

По данным модели CFS/NCEP, самой холодной станет первая декада месяца. Средняя температура воздуха в этот период ожидается ниже нормы на три градуса. А количество дождей превысит норму в два раза.

Во второй декаде июля прогнозируется заметное потепление. В это время температура будет выше нормы на один градус, а количество осадков окажется близким к норме.

В третьей декаде снова ожидается похолодание (ниже нормы на 0,5−1,5°) и нормальным для этого периода года количеством осадков.

Напомним, июнь в этом году выдался холоднее нормы на 2−3 градуса.