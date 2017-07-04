Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Для россиян изменят порядок оплаты услуг ЖКХ
Звезда Большого театра сделала шпагат на восьмом месяце беременности
Губернатор, при котором зарплата в регионе РФ выросла на 186%
Самый разыскиваемый человек в мире: где скрывается лидер ИГ? В последнее время появлялось несколько сообщений о его смерти, однако все они еще не подтверждены
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей
В США выпустят роскошный суперкар с ГБО
Парубий рассказал, кто сможет вернуть Крым Украине – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
В Раде заявили о скором захвате Москвы украинской армией – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
12Щиты Венесуэлы
22:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

Июль в Прикамье будет дождливым и холоднее климатической нормы

Тепло в Пермский край придёт во второй декаде месяца.

Источник: Reuters

Июль будет дождливым и холоднее климатической нормы. Таковы долгосрочные прогнозы американской модели CFS/NCEP и Гидрометцентра России.

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, исходя из этих прогнозов, среднемесячная температура воздуха в июле ожидается на один градус ниже климатической нормы и с избытком осадков.

По данным модели CFS/NCEP, самой холодной станет первая декада месяца. Средняя температура воздуха в этот период ожидается ниже нормы на три градуса. А количество дождей превысит норму в два раза.

Во второй декаде июля прогнозируется заметное потепление. В это время температура будет выше нормы на один градус, а количество осадков окажется близким к норме.

В третьей декаде снова ожидается похолодание (ниже нормы на 0,5−1,5°) и нормальным для этого периода года количеством осадков.

Напомним, июнь в этом году выдался холоднее нормы на 2−3 градуса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+32°
переменная облачность
761 мм рт. ст.
повышенное
49 %
оптимальная
3 м/с
легкий ветер
Победительница шоу Холостяк рассказала о выборе свадебного платья
Песков уточнил формат встречи Путина и Трампа на G20
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya
Подведены итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина
Скончалась вдова Алексея Германа-старшего
Мединский ответил на обвинения в ненаучности своей диссертации
Госдума отложила рассмотрение закона о наказании за мат в семье
Спорт
«Зенит» взял реванш у «Аустрии» в товарищеском матче Как Кокорин стал капитаном, а Жулиано — нападающим — в репортаже с 4-тысячного австрийского стадиона
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые фото А вот и следующее поколение Porsche Cayenne: шпионам удалось сделать фотографии этой модели во время последней фазы тестов, передает AutoExpress.co.uk
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Губернатору Петербурга предложили начать снос хрущевок
В России дешевеет вторичное жилье
На помощь ипотечникам выделят дополнительно 2 млрд рублей
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь