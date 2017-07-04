Самым пожилым жителем России стала 127-летняя женщина из Кабардино-Балкарии
НАЛЬЧИК, 4 июл — РИА Новости. Жительница селения Заюково Баксанского района
НАЛЬЧИК, 4 июл — РИА Новости. Жительница селения Заюково Баксанского района
«Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко торжественно вручил Нану Цуковне Шаовой сертификат, свидетельствующий о самой длинной продолжительности жизни, и отметил, что этот факт является и мировым рекордом», — говорится в сообщении.
Долгожительницу поздравили представители администрации главы
«Титул самого пожилого человека России до Нану Шаовой носила жительница Астраханской области Танзиля Бисембеева, которой в этом году исполнится 121 год», — сообщает