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19:49 (мск), источник: 112.ua

Госкино запретило показ украинского сериала и российского фильма

Государственное агентство по вопросам кино запретило показ украинского сериала «Офицерские жены» и российского фильма «Задача особой важности. Операция «Тайфун». Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно сообщению, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в Госкино с просьбой рассмотреть на заседании экспертной комиссии по вопросам кино вопрос о соблюдении действующего законодательства в демонстрации сериала «Офицерские жены» (реж. Д. Петрунь, Украина, 2015) и фильма «Задача особой важности. Операция «Тайфун» (реж. П. Амелин, Россия, 2013).

По результатам просмотра, экспертная комиссия большинством голосов приняла решение аннулировать прокатные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию вышеупомянутых произведений как содержащих нарушения действующего законодательства, а именно ст. 15−1 (распространение и демонстрация фильмов, содержащих популяризацию органов государства-агрессора, советских органов государственной безопасности) закона «О кинематографии».

Ранее Госкино запретило показывать в Украине российский телесериал «Любовь и разлука».

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