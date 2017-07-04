Госкино запретило показ украинского сериала и российского фильма

Согласно сообщению, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в Госкино с просьбой рассмотреть на заседании экспертной комиссии по вопросам кино вопрос о соблюдении действующего законодательства в демонстрации сериала «Офицерские жены» (реж. Д. Петрунь, Украина, 2015) и фильма «Задача особой важности. Операция «Тайфун» (реж. П. Амелин, Россия, 2013).

По результатам просмотра, экспертная комиссия большинством голосов приняла решение аннулировать прокатные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию вышеупомянутых произведений как содержащих нарушения действующего законодательства, а именно ст. 15−1 (распространение и демонстрация фильмов, содержащих популяризацию органов государства-агрессора, советских органов государственной безопасности) закона «О кинематографии».

Ранее Госкино запретило показывать в Украине российский телесериал «Любовь и разлука».