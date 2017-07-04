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22:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Уфе 5 июля: небольшие дожди и +24 градуса

Ночью по республике без осадков.

Источник: Reuters

Дожди никак не хотят покидать Башкирию. Вот и в среду, 5 июля, в республике синоптики прогнозируют осадки. Правда небольшие и кратковременные. И это только днем.

— Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, слабый, при грозе порывы до сильного, уточнили сотрудники Башгидрометцентра. — Температура воздуха ночью 9−14 градусов, днем 21−26, по югу до +30.

В Уфе ночью + 12 градусов и без дождей. А вот днем небо немного «поплачет», зато воздух прогреется до +24 градусов.

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