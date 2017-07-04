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20:57 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

DW: жители Крыма и Донбасса завалили Испанию запросами убежища

Выходцы из Крыма и востока Украины оказались, наряду с сирийцами и венесуэльцами, главными соискателями убежища в Испании, пишут мировые СМИ. Каковы причины, вынудившие тысячи украинцев отправиться на поиски новой жизни?

Источник: "РИА Новости" Украина

«Согласно обнародованным в конце июня данным МВД Испании, в 2016 году с просьбой о предоставлении политического убежища в этой стране обратились всего 15 700 иностранцев. 3 960 из них — венесуэльцы, 2 975 — сирийцы и 2 570 — граждане Украины. Что касается украинцев, то речь идет в основном о беженцах из Крыма и зоны военных действий в Донбассе, которые ввиду угрозы для жизни более не могут проживать в родных местах», — пишет Deutsche Welle.

Как отметил представитель испанского МВД в беседе с DW, нескольким соискателям убежища было отказано. Эти лица лишь выдавали себя за беженцев с целью устроиться в Испании, на самом же деле ранее они проживали в других регионах Украины, и их жизнь не подвергалась опасности.

Два вида убежища в Испании

Юрист Хуан Мануэль Андрадес, представляющий общественную комиссию помощи беженцам, пояснил DW, что в Испании есть два вида убежища для иностранцев, которые вынуждены были покинуть родину. «Во-первых, это убежище жертвам произвола. Оно предоставляется лицам, непосредственно пострадавшим от репрессий политического или религиозного характера, от преследований по расовому, национальному признаку или за свою сексуальную ориентацию. Такие люди получают все права граждан Испании, а также специальное денежное пособие», — говорится в статье.

Второй вид убежища, по словам Андрадеса, именуется вспомогательной защитой. «На нее могут рассчитывать лица, которые хотя и не являются жертвами произвола, но не могут вернуться на родину из-за военного конфликта или по каким-то иным обстоятельствам, к примеру, из-за возможных репрессий. Беженцы с востока Украины и Крыма получают в основном второй вид убежища, позволяющий жить и работать в Испании на законном основании, но не предусматривающий льготы, резюмировал юрист», — отмечает DW.

«Чтобы у внуков было будущее»

Оксана Н., 50-летняя жительница Луганской области, рассказала DW, что добралась до Испании через Украину и другие страны на автобусе, а затем, подав заявление в местную иммиграционную службу, ждала ее решения несколько месяцев.

«Попросив не называть ее фамилию, женщина пояснила, что испанцы не один день расспрашивали о мотивах, заставивших ее покинуть родину. Оксане пришлось рассказать о войне, о мытарствах, предоставить не только документы с пропиской, но и собственную фотографию на фоне разрушенного войной родного дома», — отмечается в публикации.

«Правда, женщина считает, что ее судьбу решили не документы и фото, а история с собакой. Во время одной из бесед с сотрудницей иммиграционной службы Оксана рассказала, что ее собачка, любимица внучки, как-то выскочила по недосмотру из погреба, где скрывалась вся семья, и погибла от разорвавшегося снаряда. Сердобольная чиновница даже всплакнула, а через несколько дней беженке предоставили убежище», — говорится в статье.

«На вопрос, почему Оксана решила переехать именно в Испанию, а не поселилась в Украине или в России, она ответила, что не хочет больше жить в странах с постоянными «разборками, бессмысленными войнами и революциями». Она планирует перевезти в Испанию семью сына, чтобы «внуки росли в нормальном государстве и чтобы у них было будущее», — пишет DW.

Не хочу воевать!

«30-летний Иван П., бывший житель Донецка, мотивировал стремление остаться в Испании нежеланием участвовать в «братоубийственной войне» и преследованиями за это нежелание.

Поскольку фразы «не хочу воевать» было явно недостаточно, чтобы убедить испанцев, в иммиграционной службе Ивану пришлось продемонстрировать следы от побоев, полученных, по его словам, от тех, кто пытался заставить его взять в руки оружие.

В Испании Иван нашел работу по специальности — на стройке — и тоже мечтает поскорее перевезти сюда свою семью", — говорится в статье.

«Иная история у 40-летнего Надира М. Он активист одной крымскотатарской организации, легальная деятельность которой была прекращена… Некоторые друзья и соратники Надира, по его словам, были арестованы, а он сам неоднократно подвергался задержаниям, допросам и обыскам», — отмечается в публикации.

«Так что я предпочел уехать на запад, чем отправляться на восток под конвоем, как весь наш народ в 1944 году», — отметил Надир в беседе с DW и добавил, что Испания ему напоминает Крым — «похожие горы, море, кипарисы».

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